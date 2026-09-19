Nogoyá.- La Promo 2026 empieza a cerrar el telón luego de cuarenta días de intensa actividad donde han reinado la convivencia, la amistad y la solidaridad.

Durante la semana, los grupos Amor e Igualdad participaron del Concurso de Canto, en las categorías Folclore Argentino y Género Libre que incluían ritmos como la cumbia, el rock y el cuarteto, bajo la atenta mirada del jurado compuesto por Hilda Ronchi, Cecilia Rueda y Nicolás Ormaechea.

Los jóvenes de los últimos años del secundario han mostrado a la sociedad, su talento para el teatro, su creatividad para el arte, su compromiso solidario y con el medio ambiente y este fin de semana será momento de mostrar su talento artístico en torno a la música para cerrar una Fiesta de la Juventud que ha sido clave para la trayectoria del evento, ya que la Promo 26 ha tenido el honor de encabezar la trigésima edición.

Hoy desde las 15 se llevará adelante el Coloquio de Postulantes, en el Museo de la Ciudad. Por la noche, la actividad se concentra en el punto tradicional de encuentro, en Plaza Libertad, donde se realizará el Concurso de Baile y oficialmente se presentarán ante la sociedad las catorce postulantes a representar a los estudiantes de la ciudad.

Mañana domingo será el broche de oro y la previa del Día del Estudiante. Nuevamente en Plaza Libertad, como ocurre cada año será la noche de batucadas, baterías y disfraces, para posteriormente realizar la elección de la representante.

El día jueves, a través de redes sociales, la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación, dio a conocer la nómina oficial de las catorce postulantes que aspiran al título de Representante de los Estudiantes 2026.

La lista de participantes integradas por los diferentes grupos estudiantiles del medio contempla la postulación de Morena Farías, Serena Schvindt, Estefanía Villanueva, Belén Olivera y Maitena Pilar Kruger por parte del Grupo Igualdad. Asimismo, el Grupo Amor presenta como candidatas a Julia Amela, Clara Pazo, Malena Rodríguez, Rafaela Caviglia y Guadalupe Ale; mientras que por el Grupo Amistad compiten Lucía Cepeda, Valentina Pietroboni, Uma Benavento y Camila Rau.

Como se mencionó, la gala de elección y coronación será mañana a partir de las 20:00.