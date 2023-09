Nogoyá.- Los concejales de la oposición, instaron al Ejecutivo a que haga público los balances de la Fiesta Provincial de la Guitarra y de los Corsos Populares, ya que nunca hubo documento que diera cuentas de los gastos y resultados económicos de ambos eventos. En agosto y fuera del plazo reglamentario de noventa días, ingresaron ambos informes.

En el recinto, el concejal Javier Lopez (PJ) agradeció la repuesta, lamentando que la misma “llegue después de las elecciones, queríamos resaltar algunas cosas del manejo de los fondos públicos y contarle a la gente que la Fiesta de la Guitarra dio una pérdida de 12,4 millones, aclarando que esta cifra económica corresponde al mes de enero.

Hay cosas que como comerciante, no logro entender, por ejemplo se cita que en la cantina se invirtieron cinco millones de pesos y se recaudaron casi cuatro millones. Esto nunca lo había escuchado, porque los productos se piden a consignación. Más allá de la pérdida, los números llaman mucho la atención, a pesar de que escuchamos luego del evento que estaban conformes con el mismo, que fue un éxito” cuestionó el edil, informando a la comunidad que los corsos populares también dieron pérdida económica, “fue un poco más de un millón de pesos. Felicité en su momento por el acompañamiento de la gente, cuestioné algunos puntos como el valor de la entrada, la venta de la espuma a pesar que se le puso el titulo de popular.

La sociedad debe estar al tanto de estas cosas, a pesar de que pasó hace seis meses, la información llegó y debemos transmitirla, lamentablemente llegó tarde por parte del municipio, más allá que se habla de la continuidad de la transparencia de este gobierno”.

En la misma línea, el concejal José María Villegas tomó la palabra en la sesión y cuestionó al ejecutivo por la demora en la respuesta, “a pesar de que sea una cuestión de transparencia, nos lo hacen llegar siete meses después. Por ejemplo, llegó también el pedido de informe en el que consultamos sobre cuánto cobra uno de los ex funcionarios condenados en esta gestión y que ahora se encuentra prestando servicio. La respuesta al pedido de informe no dice cuánto cobra, no especifica donde desarrolla su tarea y porque se le paga con fondos públicos.

Tenemos información al respecto, pero ese contrato parece estar guardado bajo siete llaves a pesar de ser una herramienta de información pública” lamentó el edil y definió: “hoy somos concejales de la ciudad y como tal, queremos saber porque no se informa, ¿Qué hay detrás de todo esto? Dejan un manto de sospecha, porque los paladines de la transparencia, son los que deben decir que uno de los condenados de esta gestión de gobierno, está cobrando un sueldo de seis cifras del erario público. Lo que pido, lo hago lejos de una política partidaria, sino embestido en la posibilidad que me ha dado el pueblo de ser concejal de esta ciudad” concluyó.