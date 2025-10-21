En la antesala de una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Fruta, los alumnos de 6º grado de la Escuela San José visitaron los estudios de Paralelo 32 y FM Boing 93.7 para compartir los últimos detalles de esta propuesta que ya cumple 26 años de historia.

Durante la entrevista, los chicos contaron que se preparan con mucho entusiasmo para la jornada, en la que ofrecerán ensaladas de frutas, jugos y licuados de frutilla y banana. “A nosotros nos tocan los licuados”, mencionaron entre risas, y agregaron que “va a haber un sector especial para los chicos que son diabéticos y celíacos”, demostrando el espíritu inclusivo de la actividad.

El proyecto, que nació en 1999 impulsado por la docente Laura y sus alumnos de cuarto grado, mantiene su esencia educativa, saludable y solidaria. “La plata que se recauda va a instituciones”, explicaron los estudiantes, recordando que cada año colaboran con el Hogar de Ancianos de Crespo.

Nos visitaron: Lautaro Federico Berli, Felipe Bisheimer Gareis, María Paz Bolzán, Ángel Enrique Da Silveira,

Brenda Luján Fussi, Genaro Uriel Gaier, Cielo Luján Gassmann, Fermín Nicolás Gettig, Enzo Josemir Giménez, Esmeralda Goette, Valentino Heffele, Benjamín Jumilla, Julia Mailén Kapp,

Constanza Candela Kappes Götte, Lorenzo Machicote, Alma Marchesi, Tiara Ailín Pfarher, Fiorella Pfarherr Schaab, Helena Lucía Regner Lust, Franco Emanuel Retamar, Luisina Belkis Sabater, Lucio Schneider, Nahiara Milena Schulz, Delfina Senger, Jazmín Senger Schick, Emiliano Sommer, Alma Pilar Wölk Lescano, Jazmín Natasha Zingraf Bruch. Docentes: Rocío Riffel, Edit Haberkorn, Sheila Giménez Wasinger.

En los días previos al evento, participaron de una jornada sobre alimentación saludable y actividad física, junto a Belén, mamá de uno de los alumnos e instructora de Gimnasio Crespo. “Nos enseñó lo importante que es comer sano y moverse más”, contaron los chicos.

Durante la visita al estudio, los estudiantes estuvieron acompañados por sus docentes Rocío, Sheila y Edith, quienes coordinaron las distintas actividades y acompañaron con orgullo a la promoción 2025.

En un clima de alegría y emoción, también compartieron cómo viven esta etapa final de la escuela primaria: “Estamos contentos, emocionados por el viaje, pero un poco nerviosos con lo de la secundaria”, confesaron entre risas.

La Fiesta de la Fruta se ha convertido en una marca distintiva de la Escuela San José: una experiencia que combina educación, salud y comunidad, y que año tras año celebra la importancia de alimentarse bien, trabajar en equipo y compartir con solidaridad.