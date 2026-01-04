Crespo- El sábado 17 de enero se realizará la tradicional Fiesta Provincial de la Cerveza, organizada por el Club Atlético Unión. El tradicional evento del verano llegará con cambios.

El Castillo será el escenario de realización, con shows renovados, propuestas gastronómicas, emprendedores y entretenimientos. La razón obedece, por un lado, a la necesidad de cuidar la cancha de fútbol, donde se realizó en ediciones anteriores la fiesta, teniendo en cuenta las importantes competencias en las que la entidad cervecera participa durante estos meses y sumando además que se hicieron durante el año cuantiosas inversiones para tener un buen césped. Y por supuesto, también, el objetivo es garantizar que el evento, más allá de las condiciones climáticas de ese fin de semana, se haga sí o sí.

Nuevamente una sola noche -en lugar de dos, como ocurrió durante muchas décadas- y el cambio de lugar, son las novedades principales para un evento que se aggiorna a los nuevos tiempos y busca seguir siendo parte importante de la agenda cultural.

Expectativas

El presidente de la entidad, Walter García, comentó que “Creemos que es una buena decisión hacer todo en una sola noche, y la fecha nos viene bien en un mes de muchas actividades en toda la zona, como el Festival de Diamante, la Fiesta del Pollo del Club Sarmiento y eventos que hay en las aldeas, hay propuestas casi todos los fines de semana. Era la fecha disponible y la tomamos”.

Sobre el lugar de realización, aclaró que existe la posibilidad de hacerla al aire libre, con el escenario afuera de El Castillo, si el tiempo acompaña. Y si eso no sucede, se haría adentro. “Todavía tenemos que ultimar detalles, principalmente en lo que tiene que ver con estacionamiento y demás, pero ya estamos trabajando en eso. Son inversiones grandes las que se hacen y no podemos arriesgarnos a una suspensión como nos ha pasado muchas veces por el clima. No vamos a hacer locuras en relación a la contratación de números artísticos, creemos que tenemos una buena cartelera con diferentes estilos musicales y con bandas que andan bien y gustan mucho. Estamos buscando sponsors, sumaremos emprendedores y artesanos como complemento, con atractivos para los chicos también, teniendo en cuenta que hablamos de una fiesta familiar”, dijo García.

“La fiesta fue cambiando, tuvimos un tiempo donde ya no era rentable, era solo la idea de mantenerla, debíamos rever cosas y lo hicimos, porque necesitamos ganar o al menos no perder. Las decisiones de hacer una sola noche y sacar el comedor, ofreciendo directamente comidas rápidas en cantina, nos sirvió. Todas las subcomisiones hacen su aporte de gente para trabajar y eso ayuda mucho. Colaboran con la comisión central, que durante todo el año acompaña y apoya también en la medida de las posibilidades a cada disciplina”.

Números artísticos

Los números confirmados para la Fiesta de la Cerveza 2026 son Gildas Bailanta, Humberto y los Amantes de la Cumbia, Lustige Musikanten, Bandita Edelweiss y La Sin Nombre.