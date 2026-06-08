LSM.- Anoche, culminó la feria navideña organizada por el municipio a través del Área de Turismo, que coordina Diego Re, con la participación del Centro Comercial de Libertador, El Centro de Artesanos “Paula Albarracín” y el Grupo de Emprendedores “El Rincón de Puiggari”, que inició el domingo continuando con el programa el lunes, para cerrar ayer martes 22.

En la última noche de música en vivo se presentó Martín Ceraolo, conocido músico y docente de la UAP, actualmente edil del Concejo Deliberante local. Luego de su presentación individual en el teclado, fue sumando talentos de la localidad a quienes acompañó en el estilo musical que cada uno aportó.

En primer lugar, subió al escenario el Dr Arnoldo “Noli” Kalbermatter (Director del SAP), con su acordeón hicieron obras tradicionales de los inmigrantes.

Le siguió Gabriela Besel, quien presentó una canción de rock nacional y una canción de película, cantada en inglés. Luego, Martín invitó subir al escenario a Alexis Quintero, para interpretar temas folclóricos.

Cerrando con sus invitados fue el momento de Rodrigo Arias, con quien tocaron temas de rock nacional; uno de los cuales contó con el acompañamiento de Brian Stempelatto.

Al bajar del escenario, Martín Ceraolo dialogó con Paralelo 32. En su sensación personal sobre la actividad, indicó que “Me voy muy contento, conforme y feliz después de haber logrado esta fiesta que habíamos pensado y teníamos en mente lograr algo que sea familiar, más ameno y que todos puedan participar”, resaltó y agregó que “La verdad que fue masiva la concurrencia de público y espero que hayamos alegrado la vida de muchos, fue como un descargar de presiones de un año muy difícil que nos tocó cruzar”.

El Presidente Municipal Raúl Casali hablo con el periodista Luis Rosales, y en un breve análisis de las veladas navideñas en la peatonal afirmó que, “esta noche terminamos lo que estaba planeado y consideramos que fue un éxito total y estamos agradecidos a los vecinos que nos acompañaron y por supuesto a todos los intérpretes que han colaborado para que esto sea una realidad”, dijo.

Además, Casali reconoció que, “en este momento tomar decisiones, qué hacer, no es tan fácil, al pensar en poder preservarnos de esta pandemia, pero también consideramos que era necesario empezar con algún tipo de actividades y calle 9 de Julio fue un lugar ideal. Los emprendedores hicieron una presentación muy interesante en sus stands, los comerciantes siguieron en horario extendido y todas las partes musicales fueron de altísimo nivel. Fueron tres noches de gran éxito”.