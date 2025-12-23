Ubicada en el puerto de la ciudad de Paraná, la feria navideña que nuclea a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas continuará abierta hasta hoy martes 23, a las 23 horas, ofreciendo a vecinos y turistas una amplia variedad de productos y la posibilidad de adquirir regalos para la temporada festiva.

El evento reúne a unos 250 emprendedores, artesanos y gastronómicos, con el objetivo de motorizar las ventas y fomentar el compre local. Así lo señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien destacó que la feria “no solo promueve la compra local, sino que también genera puestos de trabajo, en línea con la política de promoción de la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero”.

En ese marco, el funcionario invitó a la comunidad a recorrer el predio y disfrutar de la propuesta. “Quienes ya visitaron la feria pueden seguir haciéndolo. Quienes aún no vinieron, los esperamos hasta el día martes 23, hasta las 23. Está todo el día para recorrer lo que es la feria y el patio gastronómico”, expresó.

La feria se presenta como un punto de encuentro ideal para vivir el espíritu navideño, apoyar a los emprendedores locales y compartir un espacio al aire libre junto al río. Además de los stands de venta, el público puede disfrutar de un patio gastronómico con variadas opciones.

Pese a algunos días de lluvia, las carpas instaladas en la costanera de Paraná cuentan con la resistencia necesaria para garantizar el normal desarrollo de la actividad, permitiendo las visitas incluso en condiciones climáticas adversas. “La invitación sigue siendo válida y las carpas están disponibles hasta el martes”, concluyó Bustamante.