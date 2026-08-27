Nogoyá.- Tal como lo anticipó Paralelo32, la primera Feria del Libro organizada por libreros y editores locales ya es una realidad. Se realizará el 10 y 11 de octubre en la Casa de la Cultura y según expresó el editor Ricardo Maldonado al momento del lanzamiento, será “una oportunidad especial para la ciudad y la región, para conocer a nuestros escritores, encontrarnos con sus libros, de visitar esta propuesta que tendrá un signo nogoyaense, entrerriano y litoraleño, que reflejará el quehacer editorial de la provincia de Entre Ríos”.

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En el acto lanzamiento realizado el pasado miércoles, se confirmó que el evento llevará el nombre de “Luis María Sobrón – Poeta”, en homenaje a quien fuera también ensayista, nacido en nuestra ciudad, y que a lo largo de su trayectoria cosechó importantes logros como el de ser socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y también fue un destacado Miembro de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Es autor de los poemarios Yo caminero y Poemas de la vida y la palabra, entre otros. Presentó ponencias y clases magistrales en las que desarrolló sus conceptos acerca de la poesía como salvación del hombre.