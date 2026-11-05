Este fin de semana, la Sala Mayo de Paraná reunirá a representantes de distintas comunidades en una nueva edición de la Feria de Colectividades y el Festival Patio de Sabores. La propuesta es organizada por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad.

La actividad comenzará el sábado 7, desde las 17:00, con la apertura del sector gastronómico. Antes de las 18:00 se iniciarán las primeras presentaciones en el escenario cultural. Entre las dos jornadas están previstas 45 representaciones artísticas, con agrupaciones locales, de distintas localidades entrerrianas y de provincias vecinas.

El domingo 8 también habrá carpas gastronómicas habilitadas durante el mediodía. Por la tarde, desde las 17:00, volverán a abrir las propuestas de Sala Mayo y las carpas, mientras que a las 17:30 comenzarán las presentaciones artísticas.

Gastronomía y tradiciones de distintas comunidades

El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, destacó el trabajo de las instituciones que participan en la organización y el valor de la gastronomía tradicional.

“Es una oportunidad para disfrutar en familia de esta fiesta que tienen las colectividades, con sabores auténticos, con la receta preparada por las propias colectividades”, expresó.

Por su parte, Sebastián Tomassi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, adelantó que habrá representantes de más de 13 comunidades en el sector gastronómico y más de 25 stands culturales en la Sala Mayo.

En esos espacios se exhibirán elementos y expresiones vinculados con la identidad y las tradiciones de cada colectividad.

Propuestas culturales y novedades

Entre las actividades anunciadas, la Unión Suiza presentará un espacio dedicado a la técnica del frivolité y contará con un grupo de baile proveniente de Franck, que enseñará los pasos básicos de un ballet suizo. Así lo explicó su presidente, José Pérez.

La gastronomía también tendrá platos tradicionales de distintas comunidades. Daniel Gatti, presidente de Familias Piamontesas, adelantó que ofrecerán vitel toné, una preparación asociada a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Una de las novedades de esta edición será la participación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, que se incorporará por primera vez como institución de la comunidad. Su representante, Silvia Tofalo, señaló que la propuesta estará centrada en actividades culturales y literarias durante ambas jornadas.

El sábado se realizará una presentación de libros con la participación del escritor Miguel Ángel Rodríguez y poetas invitados. El domingo continuará la agenda literaria con la presentación de Diego Quiroga, cuya obra aborda historias de descendientes de inmigrantes de distintas comunidades, entre ellas alemanes del Volga, la comunidad hebrea, afroamericanos y sicilianos.

La feria y el festival tendrán entrada libre y gratuita durante las dos jornadas.