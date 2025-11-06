La Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) se reunió este miércoles 5 de noviembre para analizar la situación económica derivada de los pagos parciales realizados por la Obra Social de Empleados Públicos (OSER). Según informaron desde la entidad, al 31 de octubre la obra social provincial abonó únicamente la mitad de las prestaciones médicas correspondientes al mes de agosto, generando una marcada preocupación entre los profesionales de la salud.

Ante este escenario, la FEMER resolvió enviar una nota formal a las autoridades de OSER para reclamar que se salden las sumas adeudadas en el menor tiempo posible. El objetivo, subrayaron, es evitar que la falta de pago afecte la continuidad y calidad de los servicios médicos brindados a los afiliados.

Desde la Federación indicaron que la demora en los pagos compromete seriamente la estabilidad económica de los profesionales, quienes deben afrontar costos crecientes en insumos y funcionamiento.

“Nos preocupa profundamente esta situación. Los médicos han cumplido con todas las prestaciones y necesitan percibir la totalidad de sus honorarios para poder sostener la atención a los afiliados”, expresaron fuentes de la entidad.

Asimismo, FEMER advirtió que, de no obtener una respuesta inmediata por parte de OSER, podría res resentirse la prestación de servicios médicos en distintos puntos de la provincia.

La Federación reiteró su voluntad de diálogo y su compromiso con la atención sanitaria, pero insistió en que es indispensable regularizar los pagos adeudados para no afectar la cobertura de los afiliados.