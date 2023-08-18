La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) anunció que le prohibirá a las mujeres trans competir en sus eventos femeninos oficiales mientras lleva a cabo un "análisis exhaustivo" de la evolución de la situación, un proceso que podría durar hasta dos años.

La nueva normativa, aprobada por el consejo de la FIDE este mes, entrará en vigor el 21 de agosto y exige a las personas trans que aporten "pruebas suficientes de un cambio de género que cumpla con sus leyes y normativas nacionales".

"En el caso de que el género haya sido cambiado de masculino a femenino, el jugador no tendrá derecho a participar en eventos oficiales de la FIDE para mujeres hasta que la FIDE tome una nueva decisión", dijo la Federación.

"La FIDE reconoce que este es un tema en evolución para el ajedrez y que, además de las regulaciones técnicas sobre las regulaciones trans, puede ser necesario desarrollar políticas adicionales en el futuro en línea con la evidencia de la investigación", añadió.

En una declaración enviada por correo electrónico a Reuters el jueves, un portavoz de la FIDE dijo que la decisión se tomó para definir mejor los procesos involucrados cuando un jugador cambia de género.

"La legislación trans se está desarrollando rápidamente en muchos países y muchos organismos deportivos están adoptando sus propias políticas. La FIDE seguirá de cerca esta evolución y verá cómo podemos aplicarla al mundo del ajedrez", señala el comunicado.

"Dos años es un margen de visión que parece razonable para analizar a fondo estos desarrollos. Se trata de fijar un cierto plazo para una nueva reiteración de estas políticas, sin precipitarse".

Añadió que los jugadores trans pueden seguir compitiendo en las categorías "abiertas" de los torneos.

La mayoría de las competiciones de ajedrez están abiertas a todos los jugadores, a excepción de algunos torneos como el Campeonato Mundial Femenino.

Los organismos rectores de deportes como el ciclismo, el atletismo y la natación endurecieron sus normas de participación para las mujeres trans en las competiciones femeninas de élite.