La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) expresó su preocupación por la situación que atraviesan miles de empresas de la provincia y advirtió que el actual contexto económico está comprometiendo la continuidad de numerosos comercios, industrias, prestadores de servicios y emprendimientos turísticos.

A través de un comunicado enviado a Paralelo 32, la entidad —que representa a 35 instituciones empresarias entrerrianas— sostuvo que el sector privado realizó un importante esfuerzo para adaptarse al nuevo escenario económico, pero aseguró que las condiciones actuales ya no alcanzan para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

"El esfuerzo ya no alcanza"

Desde FEDER señalaron que, desde el inicio del actual proceso económico, empresarios y comerciantes comprendieron la necesidad de acompañar las medidas de ordenamiento implementadas y adaptarse a nuevas formas de producción y consumo.

En ese sentido, destacaron que muchas empresas incorporaron nuevas tecnologías, modificaron sus estrategias comerciales, redujeron costos y realizaron inversiones para sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo.

Sin embargo, advirtieron que ese esfuerzo encuentra hoy un límite.

"La fuerte caída del consumo, la retracción de la actividad económica y el constante incremento de los costos operativos están colocando a numerosos establecimientos en una situación extremadamente compleja", expresaron.

Costos crecientes y rentabilidad en retroceso

El documento sostiene que la combinación de mayores gastos fijos, incremento de tarifas, costos laborales, presión tributaria y pérdida de rentabilidad conforma un escenario cada vez más difícil para quienes producen, invierten y generan empleo en Entre Ríos.

Según la entidad, este contexto afecta tanto a pequeñas como medianas empresas de toda la provincia, limitando sus posibilidades de crecimiento e incluso poniendo en riesgo su continuidad.

El turismo también siente el impacto

FEDER también alertó sobre la situación del sector turístico, considerado uno de los motores económicos de Entre Ríos durante los últimos años.

La entidad afirmó que la disminución del movimiento turístico repercute directamente sobre hoteles, restaurantes, comercios y una amplia red de actividades vinculadas al sector.

"La caída del turismo impacta de manera directa sobre toda la economía regional", advirtieron.

"No pedimos privilegios, sino condiciones para producir"

En el comunicado, la Federación aclaró que el sector empresario no reclama beneficios extraordinarios, sino políticas que permitan recuperar la competitividad y generar condiciones favorables para el desarrollo de la actividad privada.

Entre los principales pedidos, la entidad mencionó la necesidad de avanzar hacia un escenario de mayor previsibilidad, promover el consumo, aliviar los costos que afectan la producción y fortalecer al turismo como actividad estratégica para el desarrollo provincial.

"Las empresas entrerrianas reclaman condiciones que les permitan trabajar, producir, invertir y crecer", señalaron.

Una agenda para el crecimiento

Desde FEDER consideraron que, luego del esfuerzo realizado por el sector privado durante los últimos meses, resulta necesario que las políticas públicas acompañen el proceso de recuperación económica.

"Entre Ríos necesita una agenda de crecimiento", afirmaron.

En ese marco, advirtieron que cada comercio que cierra, cada empresa que reduce su actividad y cada puesto de trabajo que se pierde representan un retroceso para toda la comunidad.

Compromiso con el diálogo

Finalmente, la Federación Económica de Entre Ríos reafirmó su voluntad de continuar trabajando junto a los distintos niveles del Estado, aunque sostuvo que también tiene la responsabilidad institucional de visibilizar la realidad que enfrentan miles de emprendedores, comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

"La defensa de la producción, el comercio, los servicios y el turismo es, en definitiva, la defensa del empleo y del desarrollo de todos los entrerrianos", concluye el documento firmado por las 35 entidades que integran la organización.