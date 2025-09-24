La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) llevó adelante una reunión de su comisión directiva en Villa Domínguez, con la participación de sus principales autoridades.

Del encuentro formaron parte el presidente Ariel Molina, el vicepresidente Héctor Weber, la secretaria Marisa Obholz, el tesorero Ariel Schalpeter, el prosecretario Darío Rivero y el protesorero Sebastián Ziem.

Durante la jornada de trabajo, se abordaron distintos temas vinculados a la gestión de la federación, como la continuidad de los trabajos que se vienen realizando, las capacitaciones en marcha y la organización del próximo aniversario de la entidad.

“Estamos muy conformes con el trabajo y la gestión que se viene realizando, acompañando a las asociadas, con un compromiso fuerte, en diálogo permanente con distintos sectores del gobierno, como así también con la academia de capacitación y el director del CUO (Coordinación Única de Operaciones)”, destacó Molina.

La reunión en Villa Domínguez reafirma el compromiso de la FEABV con sus asociaciones adheridas, fortaleciendo la capacitación, la coordinación y el apoyo constante a los bomberos voluntarios de toda la provincia, pilares esenciales para la prevención y la atención de emergencias en Entre Ríos.