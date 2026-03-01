En la mañana del jueves 26 de febrero se desarrolló una audiencia clave en el edificio de Tribunales de Diamante en el marco de la causa por la muerte de Guillermo Ramírez. La instancia judicial tuvo como eje el pedido de la familia para que se disponga la restitución del cuerpo y poder darle sepultura, a casi un año del fallecimiento ocurrido durante un procedimiento policial que se inició en Libertador San Martín y culminó en Diamante.

La audiencia se realizó en la sede judicial ubicada en Eva Perón Nº 304, en la ciudad de Diamante, luego de que la querella solicitara formalmente en diciembre de 2025 la devolución del cuerpo, con el aval y adhesión del Ministerio Público Fiscal. El planteo fue tratado ante el juez de Garantías, doctor Jorge Barbagelata.

Del encuentro participaron la fiscal de la causa, doctora Romina Blasich; el abogado defensor, doctor Eduardo Gerard, junto a los cuatro efectivos de la Policía de Entre Ríos imputados en la causa; y el abogado querellante, doctor Nélson Schlotahuer, acompañado por dos familiares directos del fallecido.

Un año del hecho

Guillermo Ramírez, de 38 años, murió el 27 de febrero de 2025 tras un procedimiento de aprehensión y traslado que se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Libertador San Martín. Según se informó oportunamente, la intervención policial se habría originado a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que estaría realizando actos de ostentación en el lugar.

Por el hecho se encuentran imputados cuatro funcionarios policiales: Rubén Darío Ricle, Jonathan Exequiel Vera, Mariana Cepeda y Fernanda Toffoli, acusados del delito de tortura seguida de muerte. El informe preliminar de autopsia determinó que Ramírez falleció por “asfixia mecánica por compresión cervical”.

Declaraciones de la fiscal

Al término de la audiencia, la fiscal Romina Blasich brindó precisiones sobre lo resuelto por el magistrado. “En el día de hoy, el juez resolvió intimar al departamento médico y en consecuencia al perito de parte, cada uno con su respectivo plazo para que se expida respecto a esta cuestión, es decir, las futuras tomas de muestras o pericias que la defensa quiera solicitar. En base a eso entrará nuevamente a despacho y el juez resolverá respecto a esta situación”, explicó.

En relación a la autopsia, Blasich señaló que tanto el informe preliminar como el final coinciden en que la causa o mecanismo de muerte fue “asfixia mecánica por compresión cervical en probable combinación con mecanismo de compresión toracoabdominal, es decir asfixia posicional”. Indicó además que dicha conclusión se alcanzó tras estudios anatomopatológicos, pericias toxicológicas, análisis de etanol y otros informes complementarios que demandaron varios meses de trabajo.

La fiscal sostuvo que la investigación se encuentra en su etapa final y que próximamente podría ser remitida a juicio. “Es un delito muy complejo, tortura seguida de muerte, son los hechos que se le imputaron a los cuatro sindicados”, remarcó, al tiempo que confirmó que la calificación legal se mantiene desde el inicio del proceso.

Asimismo, precisó que el cuerpo permanecerá en la morgue de la ciudad de Victoria hasta que el juez de Garantías disponga lo contrario.

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó: “Por parte de esta fiscalía entendemos que queremos arribar a la verdad y estamos muy cerca de obtener eso”, concluyó.