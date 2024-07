El objetivo de este encuentro es analizar la situación actual de la investigación y presentar una serie de demandas en torno a la búsqueda de Enrique. La familia ha sido enfática en su exigencia de avances significativos en la investigación y ha solicitado el apartamiento de la policía provincial, específicamente de la división de Abigeato, a la cual acusan de falta de transparencia y veracidad en sus acciones.

Puede interesarte

Germán Fabiani expresó su desconfianza hacia la Brigada Abigeato en una entrevista con medios provinciales. “En la brigada Abigeato hubo mentiras desde el primer día. Yo el miércoles estuve con una persona de los que había acudido al llamado y en cinco minutos mintió dos veces a un jefe de la policía”, declaró Germán. “No podemos culpar a nadie hasta que no tengamos las pruebas suficientes, pero por lógica, tenemos que desconfiar de la última persona que lo vio: el dueño del campo y la Brigada, porque él dice que fue hasta la calle, no sabemos si fue o no hasta la calle, y si fue hasta la calle desconfiamos de Abigeato”.

Puede interesarte

Además, la familia reiteró su sospecha hacia un vecino de la zona, argumentando que las inconsistencias y la falta de claridad en las declaraciones han complicado aún más la búsqueda de Enrique. La familia espera que la reunión con el gobernador Frigerio y el ministro Roncaglia pueda generar un nuevo impulso en la investigación y traer respuestas concretas sobre el paradero de su ser querido.