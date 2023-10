En un proceso participativo que se desarrolló a lo largo del año, las Filiales y Centros Juveniles de FAA Entre Ríos elaboraron unas series de propuestas para impulsar el desarrollo del sector productivo entrerriano, ambos documentos fueron presentados a los tres candidatos a gobernador de la provincia.



“Las propuestas buscan incidir en las políticas públicas que tengan como eje el desarrollo sostenible de los productores y sus familias en el ámbito rural, promover el arraigo de los jóvenes, el agregado de valor en origen, el cooperativismo, el mejoramiento de la infraestructura y lograr una sinergia con la tecnología y la innovación, entre otros puntos”, se indicó desde la entidad rural.



Cabe destacar que los documentos fueron entregados en una reunión mantenida días atrás entre los integrantes de la FAA Entre Ríos con Sebastián Etchevehere (La Libertad Avanza), Adán Bahl (Más para Entre Ríos) y Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio) con el objetivo de que sean tenidas en cuenta, en caso de resultar electos en las próximas elecciones del 22 de octubre.



• Propuestas para el desarrollo del sector productivo



-INFRAESTRUCTURA



Caminos de la Producción.



La prioridad debe estar en un programa de mantenimiento, consolidación y recuperación de la red de caminos rurales de la Provincia, en este sentido será necesario una drástica reorganización de la Dirección Provincial de Vialidad, potenciando las zonales, con un esquema de profesionalización de su conducción, con un esquema de concursos, que deberán sumar a la sociedad civil en la selección de al menos los responsables de las zonales.



Es necesario retomar los CONSEJOS CONSULTIVOS, que deberán ser respaldados por una ley, con acceso a la información económica y presupuestaria.



Nos parece necesario que la próxima gestión realice una auditoría integral sobre la gestión, desde lo presupuestario, administrativo y el estado de caminos y obras en marcha (licitadas), de la Dirección Provincial de Vialidad.



Será además una política de estado la conformación de consorcios camineros, aprobando la ley que está en discusión en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y coordinar acciones con municipios, comunas y juntas de gobierno.



Conectividad



La provincia de Entre Ríos debe instrumentar un programa integral de conectividad rural, con eje en que se debe dotar de un servicio de calidad en todo el territorio de la Provincia, será necesario una integración pública-privada potenciando en cada caso el rol de cada sector de acuerdo al territorio y las condiciones económicas y productivas de cada zona.



También es necesario mejorar la señal de la red de telefonía móvil, el estado provincial de ser necesario debe pedir que cambien los contratos de concesión de las empresas que prestan el servicio.



Electrificación Rural



Se debe seguir con el programa de inversiones en las redes principales de distribución, para garantizar el abastecimiento necesario al proceso de intensificación y agregado de valor que tiene en marcha la provincia, también se ayudara a los productores para ampliar su potencia contratada y con nuevas bajadas.



Por otro lado en actividades electrodependientes como el arroz, citricultura, lechería, la avicultura entre otras, será necesario un plan específico, tanto en el abastecimiento como en la tarifa, que necesariamente tendrá que eliminarse todo componente impositivo o tasas.



Promover las energías alternativas, en zonas alejadas de las redes de distribución.



Riego



En base a la Ley de Aguas de Entre Ríos, es necesario la instrumentación de programa de captación de aguas superficiales, con un esquema de financiamiento adecuado.



Es necesario una activa política de promoción del riego agrícola, las consecuencias de la ultimas sequias representan perdidas millonarias para el sector y la provincia, que podrían atenuarse con un buen esquema de riego.



Para la zona colindante a la represa de Salto Grande, es necesario avanzar en la reparación histórica, con una inversión pública desde la CTM, para dotar de riego a los productores citrícolas, arroceros entre otros.



Puertos



Se deberá definir con claridad un plan estratégico para el Puerto de Holt Ibicuy, nuestro principal puerto de Ultramar.



Se debe establecer un esquema de puertos multimodales, como hoy lo exige el comercio internacional.



También será necesario mejorar la operatividad de los puertos barcaseros, en base a los que actualmente están operando por sectores privados como la Cooperativa de La Paz.



Ferrocarriles



También es necesario repensar la recuperación y reactivar el ferrocarril para cargas y pasajeros en la provincia de Entre Ríos.



-EDUCACIÓN



En nuestra propuesta la educación pública es un eje central para equipar el acceso en las zonas rurales de una educación de calidad, en especial desde la educación inicial, primaria y secundaria, con igualdad de condiciones que sectores urbanos. Un punto especial es la educación agrotécnica, que debe ser potenciada y acompañada con una inversión en medios, para seguir la evolución tecnológica en nuestro sector, también estas escuelas deben ser eje de educación no formal para nuestro sector. Acercar las escuelas agro técnicas al sector productivo.



-COOPERATIVISMO Y ASOCIATIVISMO



Establecer una clara política pública de apoyo y promoción del sector cooperativo agropecuario y de servicios, con un esquema de articulación para facilitar a los productores y emprendedores acceso al financiamiento, promover la inserción de productos en el mercado internacional y también en planes de agregado de valor en origen y de innovación organizacional y tecnológica.



Llevar la educación cooperativa a todos los niveles de la educación formal.



-FINANCIAMIENTO



El financiamiento ha sido uno de los principales problemas del sector de pequeños y medianos productores en la Provincia, las exigencias actuales del sistema financiero y los montos de la tasa de interés han dejado a miles de productores fuera del sistema. En este marco el Gobierno Provincial debe tener capacidad de orientar la política de financiamiento de los dos principales Bancos, que operan en la Provincia. También recuperar todas las herramientas de financiamiento no bancarias, FINVER, Microcréditos sociales, etc… También tendrá un importante rol el FOGAER, que será quien apalanque aquellos proyectos, que por falta de garantías muchas veces quedan truncos.



Volver a los créditos a valor producto, también para la compra de sucesiones indivisas y reagrupamiento parcelario.



-ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN



El gobierno provincial deberá establecer un programa de acceso de tecnología para el sector agropecuario, estableciendo un plan de trabajo con todos los organismos públicos y privados, dedicados a la investigación y desarrollo, con una mesa de trabajo para consensuar un plan estratégico a mediano plazo. Será necesario que todo el sistema asuma estas prioridades, optimizando los recursos disponibles, ya que no pocas veces están orientados a trabajo de investigación no aplicables a nuestra provincia. También será importante un plan de extensión para que los desarrollos logrados lleguen al destinatario principal que él es productor agropecuario, sus familias y la ruralidad.



-SOSTENIBILIDAD



En este punto la es la sociedad la que nos interpela como sector, y no importa el tamaño de la unidad de producción, todos estamos observados, por nuestras formas de producir, como trabajamos, que hacemos con los recursos naturales, que insumos usamos, como tratamos lo purines, etc. etc…



Nuestra provincia tiene una variada composición se suelos, diversificada las actividades productivas, sostenemos un importante cantidad de productores pequeños y medianos, toda esta realidad debe ser una oportunidad para que la sociedad nos reconozca como un sector que aporta desde lo económico, lo social y que también tiene un fuerte compromiso con la conservación de los recursos.



También es urgente discutir un ordenamiento territorial, donde se respeten los espacios destinados a la producción.



Se deberá dar mayor fuerza al esquema de BPA en Entre Ríos y avanzar en la legislación sobre el tema, como por ejemplo la ley de aplicaciones de fitosanitarios entre otros puntos, como los certificados de aptitud ambiental.



-VALOR AGREGADO EN ORIGEN



Sin lugar a dudas se trata de uno de los mayores desafíos para no solo el sector, sino del conjunto de los entrerrianos lograr un mayor valor a la producción primaria. También en contexto actual de las demandas de los consumidores nacionales e internacionales, existen otras exigencias respecto de los productos alimenticos que adquieren con certificaciones, trazabilidad, etcétera.



-PLAN DE VIVIENDAS PARA LA RURALIDAD



Proponemos que en plan de viviendas provincial a establecerse en la próxima gestión, exista un cupo destinado a Juntas de Gobierno y Comunas, que estarán destinadas a las familias ligadas a las actividades rurales prioritariamente.



-RÉGIMEN IMPOSITIVO PROVINCIAL



En este punto es importante trabajar en una armonización de los impuestos a nivel provincial y municipal, con eje en lograr una mayor equidad que represente un alivio para las pymes.



-POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES



En este marco no dejamos de señalar que muchas de las iniciativas que se abordan para el nivel provincial están condicionadas por las políticas nacionales y la macroeconomía, como lo es la política impositiva nacional ( por lejos la presión fiscal que soporta el sector), la legislación laboral que condiciona la expansión de actividades, intensificación, que necesariamente habrá que modernizar, para lograr nuevos equilibrios, sin que representen regresiones para los trabajadores, el uso y tenencia de la tierra, en especial la legislación de arrendamientos rurales, el comercio exterior, donde habrá que potenciar la salida de productos con mayor valor agregado en origen.



La idea es el debate de líneas generales para el sector, contemplando a todo el territorio provincial, pero de ser necesario se podrá exponer líneas concretas para cada una de las cadenas productivas representativas de nuestra provincia.



PLAN DE ACCIÓN PARA UN PROGRAMA INTEGRAL DE JÓVENES AGRARIOS DE ENTRE RÍOS



-CAMINOS RURALES



El mal estado de los caminos de tierra de la mayoría de los jóvenes que viven en el campo o desarrollan su actividad en el campo impacta negativamente en numerosos aspectos. En primer lugar, aquellos que asisten al colegio, los días de lluvia no pueden salir del campo disminuyendo la calidad de su educación.



Limita la proyección de actividades productivas en sus establecimientos. En actividades como avicultura, tambo, horticultura, en los cuales se trabaja con ciclos de cría o maduración de productos en los cuales llegada la fecha de peso óptimo o momento de comercialización y consumo como las verduras y no puede esperarse a que los caminos se encuentren aptos para circular. Peor aún los tambos que deben enviar la leche a diario.



Se propone destinar fondos que corresponden al área de vialidad a los municipios, comunas y juntas de gobierno a fin de que estos utilicen estos fondos para el mantenimiento de maquinarias y personal del lugar.



-CONECTIVIDAD:



La conectividad es transversal en toda la vida de los jóvenes, su falencia o ausencia afecta en aspectos tales como educación, tecnologías aplicadas a la producción y gestiones propias de la ganadería y agricultura como cartas de porte, guías ganaderas, etc.



Esta problemática va de la mano de las dificultades en el servicio de electricidad rural, la cual tiene deficiencias en subas y bajas de tensión, demoras de hasta varios días en el restablecimiento del servicio luego de un corte por tormentas, no reposición de postes de luz y caídas de cables que no son reparados.



Se propone apoyo financiero a las cooperativas de electricidad por parte del estado a fin de acompañar en el mantenimiento de las líneas y nuevas bajadas como repotenciación en caso de nuevos emprendimientos. Instalar antenas e instrumental de provisión de internet en las escuelas rurales y/o salas de primeros auxilios por parte del estado.



-ACCESO A LA VIVIENDA



La vivienda rural es fundamental a fin de promover el arraigo de los jóvenes al campo.



El tema sucesorio es una preocupación importante en los jóvenes que provoca en numerosos casos el abandono del campo en búsqueda de otras actividades.



Se propone un programa Procrear destinado a la ruralidad y créditos para adquirir predios o pequeñas explotaciones rurales, o las partes de sus familiares en el caso de una sucesión indivisa.



–Ausencia de financiamiento



Como se mencionó anteriormente la necesidad de contar con financiamiento que pueda ser destinado a empresas rurales start-up, capital de trabajo e innovación tecnológica.



Se propone que los bancos evalúen líneas de crédito destinadas a jóvenes a tasa subsidiada a largo plazo.



–OTROS PUNTOS PROPUESTOS



Por otra parte, surgieron cuestiones referidas a diferentes temas que se detallan a continuación:



*Plazos de arrendamientos: dificultad con los periodos de arrendamiento y polarización de los mismos en grandes pooles de siembra los cuales pagan un arrendo muy superior al que puede realizar un pequeño y mediano productor.



Se propone una nueva Ley de arrendamiento que contemple estas cuestiones.



*Falta de personal calificado en todas las actividades relacionadas con el campo, aviar, arroceros, ganadero, citricultura y agricultura entre otras.



Se proponen Capacitaciones dirigidas a capacitar personas que luego trabajen en el campo. (Ej. Cultivos arroceros) desde los Centros de Formación Profesional u otra Institución Educativa.



Destinado a los productores se proponen capacitaciones referidas a decisiones en aspectos como la contabilidad de la empresa agropecuaria a fin de desalentar la dependencia a los contadores en la toma de decisiones al momento de realizar una inversión (maquinarias, mejoras, etc.)



*Dificultades en salud como salas de salud en las comunas en cuanto a equipamiento y personal médico y de enfermería.



Se propone un plan integral de atención primaria de la salud en todas las zonas rurales de Entre Ríos.