La Estudiantina 2025 bajó el telón a una nueva edición con la realización de los últimos desafíos en las categorías ‘A’ (Ciclo Orientado) y ‘B’ (Ciclo Básico). Durante tres semanas, desde el 31 de agosto hasta el 21 de septiembre, 25 grupos estudiantiles desplegaron creatividad, dedicación y esfuerzo en cada jornada organizada por la Municipalidad de Crespo.

El intendente Marcelo Cerutti participó del cierre y felicitó a todos los equipos “por su esfuerzo, dedicación, empeño y esmero, participando en las diferentes pruebas realizadas, donde pregonamos el trabajo en equipo”. Además, resaltó el acompañamiento de las familias y agradeció las donaciones de botellas plásticas y tapitas recolectadas en el marco del Ecochallenge, que serán destinadas a la elaboración de ladrillos PET y placas plásticas.

“De esta forma, nuestros estudiantes celebraron, compartieron y disfrutaron de jornadas que quedarán grabadas para siempre en sus vidas”, afirmó el intendente.

Tres semanas de competencia y premios

A lo largo de la Estudiantina, los participantes recibieron más de 50 premios, entre los del clasificador general y los extras otorgados por cada prueba. El cierre, que en principio estaba previsto en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, debió trasladarse por razones climáticas a la calle 3 de Febrero, frente al Área de la Juventud y el Club Ferro. Allí, se desarrollaron las coreografías y el desfile de carrozas, que pusieron el broche de oro al evento.

Resultados finales

Categoría A

1º) Sinergia – 14.350 puntos

2º) Kuality – 11.400 puntos

3º) The Twenty – 10.100 puntos

4º) Distorsionados – 9.950 puntos

5º) Forasteros – 8.100 puntos

Categoría B

1º) The Meeting – 11.250 puntos

2º) Aliados – 10.800 puntos

3º) Toy Adventure – 9.100 puntos

4º) Villanos – 7.000 puntos

5º) Ukiyo – 6.450 puntos

Premios principales

1º puesto: Día completo en Parque de la Costa (Buenos Aires), con traslado, entradas y almuerzo.

Día completo en Parque de la Costa (Buenos Aires), con traslado, entradas y almuerzo. 2º puesto: Jornada en Interlagos de María Grande, con traslado, entradas y comida incluida.

Jornada en Interlagos de María Grande, con traslado, entradas y comida incluida. 3º puesto: Asado completo con bebidas sin alcohol.

Asado completo con bebidas sin alcohol. 4º puesto: Choripaneada para todo el grupo.

Choripaneada para todo el grupo. 5º puesto: Hamburguesas para todo el grupo.

Además, hubo premios extras aportados por el sector privado local: descuentos en Fabri Helados para el tercer puesto de la categoría A; desayunos y alfajores de Axion Energy para los segundos puestos; y mochilas de NutriHaus más desayunos para los ganadores de ambas divisiones.