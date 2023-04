Crespo.- La Escuela de Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 97 “La Cautiva” ha anunciado que proyecta cambiar su nombre en este Ciclo Lectivo 2023, con el objetivo de consolidar su identidad independiente de otra institución con el mismo nombre, la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos (EPJA) Nº 97 “La Cautiva”.

De acuerdo a la Resolución 4294/11, que establece las pautas generales para la selección y proposición de nombres para los establecimientos educativos pertenecientes al Consejo General de Educación, podrán participar en la propuesta de nombre todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, personal docente, personal no docente, ex alumnos y ex docentes.

Las opciones para la denominación propuesta son variadas y pueden ser nombres de personas de reconocidas virtudes y ejemplaridad, lugares o hechos significativos de nuestro país o provincia, naciones extranjeras que tengan vínculos con nuestra nacionalidad, organismos o instituciones que apoyen la obra educadora, o expresiones que condensen un concepto valioso o una imagen poética para la educación pública y para las personas que en ella enseñen y aprenden.

El período de presentación de propuestas será desde el 17 de abril al 17 de julio de 2023, en la sede de la institución, ubicada en calle Sarmiento Nº 1471. La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado y contener la denominación propuesta y su fundamentación, además de los datos del participante: nombre, apellido, dirección y teléfono (en el interior del sobre). También se deberá incluir un seudónimo que se expondrá fuera del sobre.

La elección del nombre se realizará mediante una preselección que se votará en asamblea el día 14 de agosto de 2023. El nombre elegido se dará a conocer el día 08 de septiembre de 2023, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización y del Día de la Enseñanza de Adultos. Con este proyecto, la ESJA Nº 97 busca consolidar su identidad y contribuir a la educación de jóvenes y adultos en la comunidad educativa en la que se encuentra inserta.