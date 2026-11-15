La Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica N°35 Gral. Don José de San Martín, de Crespo, desarrolló el viernes 13 de noviembre una jornada especial en el marco de la Semana de la Educación Técnico Profesional. La actividad incluyó la apertura de la Expo Técnica Anual y la reapertura de la Residencia Estudiantil, luego de un proceso de refacciones y puesta en valor del edificio.

La institución, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), presentó en su edificio central una muestra de los trabajos realizados por estudiantes de sus tres modalidades: Técnico en Electromecánica, Técnico Maestro Mayor de Obras y Técnico en Gestión. También participaron las áreas de Carpintería y Mecánica del Automotor, con una variada exposición de producciones.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta la residencia, ubicada en la esquina de Dr. Soñéz y Minguillón. Allí, acompañados por estudiantes que viven en el lugar, recorrieron las instalaciones y participaron de la reapertura del espacio, que fue acondicionado para recuperar sus condiciones de seguridad y habitabilidad.

Una residencia renovada para recibir a los estudiantes

El edificio, de antigua construcción y sin mantenimiento durante muchos años, necesitaba una intervención integral. A partir de un relevamiento técnico, se determinó que no reunía las condiciones necesarias para alojar estudiantes.

Los trabajos fueron impulsados por la Cooperadora Escolar, presidida por Ivana Brumatti, y contemplaron la reparación de techos que presentaban un avanzado deterioro, la colocación de cenefas para evitar problemas de humedad, la renovación de las instalaciones eléctricas y de gas, la adecuación de los baños y la colocación de una puerta antipánico en el ingreso.

El rediseño de los espacios se realizó bajo la supervisión de un ingeniero en Seguridad e Higiene, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para quienes utilizan la residencia.

Durante el período de obras, los cinco estudiantes que se encontraban alojados allí, provenientes de Nogoyá, Lucas González, Hernández y Colonia Merou, entre otras localidades, fueron reubicados temporalmente en el Campo de Deportes Yapeyú, con la colaboración de la Municipalidad de Crespo.

Por otra parte, la cooperadora resolvió no incorporar nuevos residentes de la lista de espera hasta contar con las garantías de seguridad correspondientes para el funcionamiento del edificio.

Un trabajo conjunto para recuperar el espacio

La reapertura contó con la presencia de autoridades de la institución, encabezadas por su director, Eduardo Osuna; la vicedirectora, Fabiana Beker; la presidenta de la cooperadora, Ivana Brumatti, e integrantes de su equipo.

También participaron el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; la viceintendenta, Jacinta Eberle; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, bioingeniero Aníbal Sattler; y la vicedecana, magíster Yanina Schmidt, además de invitados especiales.

Al finalizar el acto, PARALelo 32 dialogó con Osuna, Brumatti y Sattler, quienes destacaron el trabajo colectivo que permitió concretar la recuperación de la residencia.

“No hay una escala para medir este nivel de alegría que estamos viviendo. Es muy emocionante por todo lo que se hizo, por todo el trabajo colaborativo que hubo”, expresó el director Eduardo Osuna. Además, señaló que concretar la reapertura durante el cierre de la Semana de la Educación Técnica le otorga un significado especial al acontecimiento.

Por su parte, Ivana Brumatti repasó cómo comenzó el proceso de recuperación del edificio. Recordó que, al asumir la conducción de la cooperadora, se acercó a conocer la residencia y, tras dialogar con la escuela y la facultad, surgió la propuesta de realizar un relevamiento del estado de los edificios de la institución.

A partir de ese trabajo, personal capacitado elaboró un informe sobre las condiciones de seguridad y construcción. En el caso de la residencia, la evaluación determinó que no estaba en condiciones de ser habitada por estudiantes.

“Nos planteamos en cooperadora cómo íbamos a hacer para reunir los recursos necesarios para afrontar las reparaciones”, explicó Brumatti. En ese sentido, valoró el acompañamiento de su equipo, la comunidad educativa, el personal docente, UADER, las familias de los residentes y los vecinos de Crespo.

“Entre todos pudimos llegar al objetivo, aunque nos llevó más tiempo de lo previsto”, señaló.

La educación pública como herramienta de inclusión

El decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, Aníbal Sattler, vinculó la recuperación de la residencia con el rol de la educación pública y las oportunidades de acceso a la formación.

“Esto que ha ocurrido va en consonancia con lo que nosotros pensamos y creemos que tiene que hacer la educación pública, que es incluir”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la inclusión implica brindar posibilidades y consideró que la reapertura representa un paso importante para los jóvenes que llegan desde otras localidades para estudiar en Crespo.

“Hoy la residencia es un espacio de contención, pero segura para aquellos que quieren estudiar. Los que vienen son chicos de otras localidades que eligen nuestra escuela porque saben de la calidad y de la propuesta de nuestra escuela técnica”, expresó.

Finalmente, destacó el esfuerzo de la cooperadora y de quienes participaron del proceso de recuperación: “Estamos felices de esto que acabamos de lograr e inaugurar”.

Con la reapertura, la Escuela Técnica N°35 recupera un espacio destinado a acompañar las trayectorias educativas de estudiantes de otras localidades y fortalece una propuesta de formación que, además de la enseñanza técnica, busca facilitar el acceso a la educación pública.