La Escuela de Educación Técnica N° 35 de Crespo tuvo su primera participación en el Desafío ECO YPF 2026, la competencia nacional que reúne a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país para diseñar, construir y poner en pista vehículos eléctricos de emisión cero.

El equipo “Impulse 35”, conformado por docentes y estudiantes, presentó el auto N° 43, desarrollado íntegramente por sus propios integrantes. La competencia se realizó entre el 6 y el 8 de noviembre en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires.

El proyecto representó un desafío que fue más allá de la construcción del vehículo. Durante meses, el grupo trabajó en el diseño del chasis, el ensamblado de los componentes y la puesta a punto del automóvil. También debió gestionar el acompañamiento de empresas, familias y vecinos de la comunidad para reunir los recursos necesarios y concretar su llegada a la pista.

El vehículo, que en la competencia del fin de semana llegó a la meta en el puesto 57; alcanzó una velocidad de 35 kilómetros por hora y puso a prueba su eficiencia energética en una exigente competencia de resistencia, con una duración de una hora y 20 minutos.

Siete escuelas entrerrianas en la competencia

La edición 2026 del Desafío ECO YPF reunió a 156 escuelas de 23 provincias y más de 2.000 participantes. La propuesta, acompañada por la Fundación YPF, promueve el aprendizaje práctico, la innovación tecnológica y la formación de jóvenes en áreas vinculadas con la industria energética y la movilidad sustentable.

Entre Ríos estuvo representada por siete instituciones educativas:

Paraná: Escuela de Educación Técnica N° 1 Francisco Ramírez, con el auto N° 81.

Escuela de Educación Técnica N° 1 Francisco Ramírez, con el auto N° 81. Concepción del Uruguay: Escuela de Educación Técnica N° 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia, con el N° 42.

Escuela de Educación Técnica N° 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia, con el N° 42. Concordia: Escuela de Educación Técnica N° 1 Pascual Echagüe, con el N° 97.

Escuela de Educación Técnica N° 1 Pascual Echagüe, con el N° 97. Crespo: Escuela de Educación Técnica N° 35, con el N° 43, en su primera participación.

Escuela de Educación Técnica N° 35, con el N° 43, en su primera participación. Gualeguaychú: Escuela de Educación Técnica N° 2 José María Colombo, con el N° 68.

Escuela de Educación Técnica N° 2 José María Colombo, con el N° 68. Larroque: Escuela de Educación Técnica N° 4 Pablo Broese, con el N° 83.

Escuela de Educación Técnica N° 4 Pablo Broese, con el N° 83. Villaguay: Escuela de Educación Técnica N° 1 Etchebarne, con el N° 113.

Gualeguaychú logró el quinto puesto

Otra de las destacadas actuaciones entrerrianas fue la de la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Presbítero José María Colombo”, de Gualeguaychú. Su equipo Fénix IX, con el vehículo N° 68, alcanzó el quinto puesto en el campeonato general, entre 149 autos.

Además, la institución obtuvo el primer lugar en el Setup Challenge, una de las pruebas especiales de la competencia.

En cuanto a los principales resultados de la edición, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Fray Luis Beltrán”, de Arrecifes, se consagró campeona argentina tras ganar las pruebas Endurance y Sprint Femenino.

Por su parte, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio Bermejo”, de Junín, se impuso en Flying Lap y Octavo de Milla. El premio ITBA fue para la Escuela Técnica N° 35 “Ingeniero Eduardo Latzina”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La participación de los equipos entrerrianos volvió a mostrar el alcance de una propuesta educativa que combina conocimientos técnicos, trabajo en equipo y creatividad. Para Crespo, el debut de “Impulse 35” significó además la posibilidad de llevar a una competencia nacional un vehículo diseñado y construido por estudiantes y docentes de la ciudad.