Victoria.- La Escuela de Educación Técnica N° 1 “Dr. Pedro Radío” atraviesa dos situaciones que condicionan su funcionamiento cotidiano: por un lado, las filtraciones que afectan distintos sectores de un edificio que tiene 107 años de antigüedad; por otro, la necesidad de ampliar y reorganizar el servicio de transporte para que los estudiantes del anexo Agrotécnico puedan desarrollar sus actividades en el campo experimental.

El rector Juan Carlos Albornoz explicó a Paralelo32 que ambos temas vienen siendo gestionados ante la zonal de Arquitectura y con el aval de Departamental de Escuelas, y que, en los dos casos, las soluciones requieren avanzar más allá de las respuestas coyunturales.

Un edificio con más de un siglo

La problemática de los techos no es nueva. Albornoz recordó que las filtraciones datan de hace más de dos décadas y afectan sectores donde funcionan los espacios de Computación, Electricidad, Electromecánica, Dibujo y Oficina Técnica.

A fines de 2024 y principios de 2025 se realizó una licitación para reparar parte de las cubiertas. Sin embargo, cuando la empresa adjudicataria comenzó a trabajar se encontró con la imposibilidad de conseguir las tejas necesarias (El Ejército había hecho una reserva extraordinaria para sus instalaciones — N de R.). La firma finalmente fue dada de baja y la obra quedó inconclusa.

Las lluvias reiteradas volvieron a poner el problema en primer plano durante agosto. Y más allá de una fecha puntual, en cada jornada de precipitaciones intensas se producen filtraciones importantes y, ante el riesgo eléctrico, la escuela debe suspender actividades en algunos de esos sectores.

“Se hace una suspensión por cuestiones de seguridad eléctrica”, explicó Albornoz, quien señaló además de brindar seguridad al estudiantado y el cuerpo docente y demás integrantes de la comunidad educativa, se busca preservar el equipamiento de la institución. La escuela cuenta, entre otros recursos, con una sala de Computación equipada con 14 máquinas de última generación, otra destinada a Oficina Técnica con seis equipos también nuevos, e impresoras 3D”.

Por ahora, durante los episodios de lluvia, el personal procura proteger las máquinas y evitar que las filtraciones alcancen directamente los equipos. Pero la solución de fondo depende de una intervención de mayor alcance.

De acuerdo con lo explicado por el rector, desde la Departamental de Escuelas, junto con la zonal de Arquitectura de la Provincia, se trabaja en una nueva licitación que ya no contemplaría solamente una reparación puntual, sino una intervención más amplia sobre las cubiertas.

El proyecto abarcaría las cuatro naves, la galería y aulas que también presentan problemas de filtraciones. Además, se prevé el arreglo de veredas y la construcción de una rampa de accesibilidad en la parte lateral del establecimiento.

“La obra anterior era de unos 33 millones de pesos en su momento; la que viene superaría los 100 millones”, amplió Albornoz, marcando la diferencia de escala entre aquella intervención que quedó trunca y la nueva propuesta.

La intención, según explicó, no sería modificar la fachada del histórico edificio. La intervención contemplaría levantar las tejas (que ahora sí estarían disponibles), reemplazar las piezas dañadas y realizar el alineamiento de la cubierta, manteniendo las características exteriores de la construcción.

El campo experimental

El segundo frente de preocupación está en el anexo Agrotécnico y, particularmente, en el transporte de los estudiantes hacia el nuevo campo experimental “Laura Zambrano”.

Se trata de un servicio que se presta desde hace más de 25 años mediante una empresa local privada (Charly Bus), debido a que la ciudad no cuenta con un servicio público que tenga la frecuencia y capacidad necesarias para trasladar a la matrícula de la institución.

“Hace un mes y medio atrás, nosotros solicitamos la nueva contratación del servicio y ampliar más viajes”, explicó Albornoz. La necesidad está vinculada con el crecimiento de las actividades en el nuevo espacio productivo, donde se encuentra disponible la nueva infraestructura del anexo.

Actualmente, la matrícula del Agrotécnico alcanza los 176 estudiantes. El planteo realizado por la escuela contempla una logística que permita trasladar, en el inicio de la jornada, alrededor de 150 alumnos por día al campo experimental.

La propuesta supone dos colectivos por la mañana, con una organización escalonada de los viajes, y luego traslados durante la jornada de acuerdo con los espacios productivos y las horas de clase de los distintos grupos.

La documentación fue elevada a través de Supervisión y la Departamental de Escuelas, que acompañaron la gestión. El paso siguiente, explicó el rector a este medio, era la resolución de la negociación vinculada con los costos del servicio entre el prestador y el organismo correspondiente.

En cuanto a los docentes, el traslado se realiza de manera particular. El rector explicó que la escuela avanzó además en la conformación de un expediente para establecer la geolocalización del lugar y brindar cobertura al personal que debe trasladarse hasta allí.

Se restablece el servicio para septiembre

Precisamente sobre este punto se conoció en las últimas horas un avance decisivo. A través de un comunicado emitido por el Equipo Directivo de la institución, se informó a las familias que el servicio de transporte escolar hacia el Campo Experimental "Laura Zambrano" quedó oficialmente restablecido.

Según precisaron desde la escuela, la prestación volverá a funcionar con normalidad tras alcanzarse un acuerdo para la renovación parcial del contrato durante el mes de septiembre entre el Instituto Becario (Inaubepro) y la empresa prestadora. Aunque se trata de una solución temporal por el plazo de un mes mientras se termina de moldear el esquema definitivo, la medida trae tranquilidad a la comunidad educativa y asegura la continuidad pedagógica en el predio rural.

Lo pedagógico como prioridad

Frente a estas dificultades, Albornoz puso el acento en el trabajo colectivo de la institución para evitar que los problemas de infraestructura o logística terminen repercutiendo sobre la tarea pedagógica.

“Solos no se puede”, sostuvo, y destacó el trabajo conjunto del equipo directivo, docentes, cocineros, personal de maestranza y cooperadora.

La referencia no es menor para una escuela que, mientras afronta estos inconvenientes, continúa participando de las ferias de educación y desarrollando proyectos que han avanzado desde la instancia local hacia niveles superiores.

“Somos todos tratando de sobrellevar lo mejor posible cada situación, por eso reafirmamos la premisa de trabajar como una gran familia”, resumió el rector, quien además tiene una relación particularmente estrecha con la institución: fue alumno y lleva más de 30 años vinculado a la escuela.

Con un respiro de un mes en el transporte y la expectativa puesta en la licitación para el edificio centenario, la comunidad educativa espera que el conjunto de las gestiones termine de plasmarse en soluciones definitivas. “El apoyo de la comunidad está siempre”, concluyó Albornoz.