En el inicio de la última jornada de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, uno de los principales atractivos fue la segunda edición del concurso Pollo al Disco Solidario, que se desarrolló en el sector de Show Gastronómico.

Catorce equipos representaron a instituciones de Crespo y compitieron por un total de $20 millones, destinados a financiar los proyectos por los cuales participaron.

La propuesta contempló dos modalidades de premiación. Por un lado, se distribuyeron $18 millones entre los tres mejores platos: $10 millones para el primer puesto, $6 millones para el segundo y $2 millones para el tercero. Los otros $2 millones se asignaron a las instituciones que obtuvieron más «me gusta» en las redes sociales de la Fiesta Nacional de la Avicultura, en Facebook e Instagram. Los tres equipos ganadores por la elaboración del plato quedaron excluidos de esta segunda instancia.

Los ganadores por la elaboración del plato

El primer puesto fue para la Escuela Pública de Nivel Medio y Superior N° 35 Técnica «Gral. Don José de San Martín», que obtuvo $10 millones para concretar mejoras edilicias y ampliar el Taller de Carpintería. La premiación fue entregada por el intendente Marcelo Cerutti y la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger.

El segundo lugar correspondió a la Parroquia San José, que recibió $6 millones para realizar mejoras en el Salón Parroquial. Entregaron el reconocimiento Evangelina Schmidt y Rubén Morales.

El tercer puesto fue para la Congregación Evangélica de Crespo, que obtuvo $2 millones para realizar trabajos y mejoras en el Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital. La entrega estuvo a cargo de Natacha Jacob, Julieta Prediger y Matías Polisczuk.

Los ganadores de la votación en redes sociales

En la instancia de participación del público, que contempló los «me gusta» obtenidos en las cuentas de Facebook e Instagram de la Fiesta Nacional de la Avicultura, los premios fueron para otras tres instituciones.

El primer puesto fue para el Parque Evangélico Los Paraísos, que recibió $1 millón para avanzar con el proyecto «La piscina de los niños». El intendente Marcelo Cerutti realizó la entrega.

El segundo lugar correspondió a Bomberos Voluntarios de Crespo, con el equipo Kuality de la Estudiantina 2026. La institución obtuvo $600.000 para contribuir al financiamiento de una nueva autobomba equipada con escalera mecánica. La viceintendenta Jacinta Eberle entregó el reconocimiento.

El tercer puesto fue para el Instituto Comercial Crespo D-33, que recibió $400.000 para adquirir tecnología y equipamiento institucional. La entrega estuvo a cargo de Agustín López, subdirector de Desarrollo Local y Producción.

Las 14 instituciones participantes

Además de las seis instituciones premiadas, formaron parte del concurso:

Escuela Secundaria N° 60 «Bicentenario»: fortalecimiento del Laboratorio de Programación y Robótica.

fortalecimiento del Laboratorio de Programación y Robótica. Centro de Educación Física N° 38 de Crespo: mejoras en la cancha y adquisición de equipamiento de sóftbol.

mejoras en la cancha y adquisición de equipamiento de sóftbol. Centro de Jubilados Nacionales de Crespo: proyecto «Por un premio, por un sueño», destinado a contar con un espacio digno para los adultos mayores.

proyecto «Por un premio, por un sueño», destinado a contar con un espacio digno para los adultos mayores. Escuela N° 187 NINA «Argentina Soberana»: mejoras edilicias.

mejoras edilicias. Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 33 «Dr. Alberto M. Nusimovich»: adquisición de equipamiento tecnológico y educativo.

adquisición de equipamiento tecnológico y educativo. Sociedad Italiana, grupo The Meeting de la Estudiantina 2026: mejoras edilicias en la sede.

mejoras edilicias en la sede. Liga de Caballeros Luteranos: mejoras edilicias.

mejoras edilicias. Asociación Civil Crespo te Abraza: proyecto «Comidas que Abrazan», con espacios comunitarios de prevención y promoción de la salud mental y las adicciones.

Asesoramiento gastronómico y jurado

Al igual que en la edición anterior, cocineros de la ciudad colaboraron con los equipos mediante asesoramiento durante la preparación de los platos. Participaron Eugenia Gareis, Oriana Torres, Roxana Toledano, Maia Trembecki, Claudia Prediger, Marcela Patricia Oliverio, María de los Ángeles Torres, Alicia Pastelera y Julio Almada.

El jurado estuvo integrado por Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción de la Municipalidad de Crespo; Rubén Morales, integrante de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura; Julieta Prediger y Matías Polisczuk, representantes del público; y Natacha Jacob, del área de Bromatología.

El concurso volvió a vincular la gastronomía con el trabajo de las instituciones locales, que encontraron en la Fiesta Nacional de la Avicultura una oportunidad para recaudar fondos y avanzar con proyectos educativos, sociales, deportivos, culturales y comunitarios.