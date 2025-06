La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 7 “Del Centenario”, ubicada en la localidad de María Luisa, celebrará sus 40 años de vida institucional con un almuerzo especial que se llevará a cabo el domingo 22 de junio a las 11:30 hs. en el Salón del Club Social y Deportivo María Luisa.

El evento contará con la actuación en vivo del reconocido Trío Alegría, y se espera la participación de ex directivos, ex docentes, ex alumnos y vecinos de la localidad, en una jornada que promete ser un cálido reencuentro entre generaciones que formaron parte del desarrollo educativo de la región.

Las tarjetas para asistir al almuerzo ya están a la venta en la institución, así como en dos comercios locales: Supermercado San José y Granja El Chacarero. El costo es de $18.000 para mayores y $10.000 para menores, e incluye un menú compuesto por choricitos con papas, pata muslo con ensaladas y postre (no incluye bebidas).

El servicio de cantina estará a cargo de la cooperadora escolar, que destinará lo recaudado a mejoras edilicias y necesidades operativas de la institución, en una iniciativa solidaria que apunta a fortalecer el vínculo entre la escuela y su comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia del festejo como “una oportunidad para recordar el camino recorrido, valorar el presente y proyectar el futuro educativo de nuestros jóvenes”, e invitaron a todos los que hayan sido parte de la escuela a sumarse a esta celebración histórica.