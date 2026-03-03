La directora Fernanda Gassmann dialogó con Paralelo 32 sobre un hecho que marca un antes y un después en la vida institucional de la Escuela N° 70 “San José”: el ascensor ya está instalado y en pleno funcionamiento.

Si bien el acto formal de inauguración debió postergarse debido a las inclemencias del tiempo, la obra es hoy una realidad concreta. “Era un sueño que se pudo cumplir, se pudo soñar y hacer visible a través del trabajo de los papás y de la Unión de Padres”, expresó la directora con visible emoción.

Una necesidad impostergable

El edificio escolar cuenta con espacios clave ubicados en la planta alta, entre ellos aulas del nivel primario y secundario, además del salón de usos múltiples “Silvano”, donde se desarrollan talleres y encuentros con las familias.

Durante años, el único acceso fue a través de escaleras, lo que obligó en reiteradas oportunidades a reorganizar cursos y trasladar actividades a la planta baja cuando surgían situaciones particulares.

“Hubo muchos momentos en que tuvimos que hacer mudanzas internas cuando no se podía acceder por una situación particular”, recordó Gassmann. La incorporación del elevador modifica de manera sustancial esa dinámica cotidiana.

Pensado para necesidades reales

El proyecto fue analizado durante años, evaluando distintas propuestas y presupuestos de empresas especializadas, hasta que finalmente se optó por una firma de Paraná.

El diseño del ascensor contempla el traslado de un alumno en silla de ruedas —incluyendo batería y peso adicional— junto a un acompañante, con capacidad para hasta cuatro personas. “Se pensó en función de las necesidades concretas de la escuela. No es para un uso continuo, sino para garantizar accesibilidad cuando alguien lo necesite: un alumno, un docente o un familiar”, explicó la directora.

Actualmente, el elevador ya es utilizado por un estudiante que asiste a la institución desde el nivel inicial y presenta dificultades de movilidad. Su permanencia en la escuela y la posibilidad de compartir los mismos espacios que sus compañeros fueron un motor clave para concretar la obra.

Una comunidad comprometida

La inversión fue posible gracias al compromiso sostenido de las familias, a través de actividades impulsadas por la Unión de Padres y el acompañamiento permanente de toda la comunidad educativa.

“Elegir la escuela también implica compromiso. Eso es parte de lo visible en cada cosa que se decide hacer acá”, subrayó Gassmann.

Además de la instalación del ascensor, durante el receso escolar se realizaron trabajos de pintura y tareas de embellecimiento del patio, preparando el edificio para el inicio del nuevo ciclo lectivo.

Un avance estructural y simbólico

Con esta incorporación, la Escuela “San José” elimina barreras físicas que durante años condicionaron la organización institucional y da un paso firme hacia una educación más inclusiva.

Se trata de una mejora estructural concreta, pero también de un gesto simbólico potente: un mensaje claro sobre igualdad de oportunidades y una escuela que trabaja para que ningún alumno encuentre obstáculos en su trayecto educativo.