La ciudad de Crespo se prepara para convertirse en referencia nacional en materia de construcción sustentable aplicada a la educación. El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, firmó el contrato para ejecutar las obras de ampliación de la Escuela Nº 105 “Patria Libre”, una intervención que no sólo mejorará la capacidad edilicia de la institución, sino que además se transformará en la primera obra escolar del país desarrollada con ladrillos PET reciclados y certificados por el Conicet.

La inversión provincial destinada al proyecto asciende a 242.724.818 pesos y permitirá optimizar las condiciones edilicias de la escuela ubicada sobre calle Bartolomé Mitre, donde actualmente asisten 498 estudiantes.

Más allá del impacto en infraestructura, la obra representa un avance significativo en términos de innovación ambiental y aprovechamiento de residuos reciclables.

Una obra pionera con sello local

El proyecto marcará un hito dentro de la construcción pública argentina.

Para su ejecución se utilizarán 36.500 ladrillos PET, elaborados a partir de botellas plásticas recicladas en el Parque Ambiental de Crespo, mediante una fórmula desarrollada y certificada por el Conicet.

La tecnología ya había sido aplicada en experiencias locales, como la construcción de cuatro viviendas en la ciudad, pero esta será la primera vez que se empleará a gran escala en una obra educativa pública.

Cada bloque está fabricado con 30 botellas recicladas, lo que convierte al proyecto en un modelo de economía circular y reutilización de materiales.

Además, estos ladrillos presentan propiedades técnicas que refuerzan su valor constructivo: son ignífugos, ofrecen aislación térmica, contribuyen a reducir el impacto ambiental y disminuyen en un 70 por ciento el consumo de agua en comparación con la fabricación tradicional de ladrillos.

Educación, infraestructura y sustentabilidad

El ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, destacó la trascendencia del proyecto y remarcó su impacto en distintos niveles.

“Esta obra representa una articulación concreta entre educación, infraestructura y sustentabilidad. La ampliación permitirá incorporar nuevos espacios para el desarrollo educativo de los chicos y las botellas recicladas se convertirán en las primeras aulas del país con este material”, sostuvo el funcionario.

Jacob además precisó que los ladrillos PET serán aportados por el municipio de Crespo, en el marco de un convenio de colaboración firmado entre la administración local y el gobierno provincial.

La iniciativa, de este modo, consolida una articulación entre Estado provincial, municipio, innovación científica y gestión ambiental.

Nuevos espacios para casi 500 estudiantes

La ampliación abarcará una superficie total de 340 metros cuadrados y busca dar respuesta al crecimiento de la comunidad educativa de la Escuela Nº 105.

El proyecto contempla la construcción de:

Dos nuevas aulas

Una sala de informática

Una sala destinada al personal auxiliar

Un núcleo sanitario completo, con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad

La intervención permitirá mejorar las condiciones de enseñanza, ampliar espacios funcionales y optimizar la infraestructura para estudiantes, docentes y personal escolar.

El plazo de ejecución previsto es de 270 días corridos.

La empresa adjudicataria y el proceso licitatorio

La obra será ejecutada por la firma Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A., adjudicataria tras el proceso correspondiente a la Licitación Pública Nº 05/2025.

En la compulsa participaron ocho empresas oferentes, en un procedimiento que definió a la firma responsable de llevar adelante una obra que combina inversión pública e innovación ambiental.

“Botellas que construyen futuro”

El proyecto también se inscribe dentro de una estrategia provincial más amplia vinculada al reciclaje y la reutilización de residuos.

La ampliación de la Escuela Nº 105 forma parte de la campaña “Botellas que construyen futuro”, impulsada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura junto con la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana.

La iniciativa tuvo como objetivo recolectar botellas plásticas para ser recicladas y reutilizadas en la fabricación de ladrillos PET.

Los resultados fueron contundentes: en apenas 90 días se reunieron más de un millón de botellas, cantidad suficiente para abastecer la totalidad de la obra.

Una escuela que construirá futuro, también desde sus paredes

La ampliación de la Escuela Nº 105 “Patria Libre” no será únicamente una mejora edilicia para casi 500 alumnos de Crespo.

También representa una señal de cambio en la forma de pensar la infraestructura pública: integrar ciencia, reciclaje, inversión estatal y desarrollo local en una misma obra.

Mientras en muchos lugares los residuos continúan siendo un problema ambiental, en Crespo comenzarán a convertirse en aulas.

Y en ese proceso, la ciudad entrará en la historia como sede de la primera escuela argentina construida con ladrillos PET.