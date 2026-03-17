La apertura del ciclo incluyó un intercambio con las familias de niños y niñas que participarán de las actividades, en el que se presentaron los lineamientos pedagógicos y el funcionamiento de los talleres. La iniciativa propone una formación anual en artes circenses, organizada en distintos niveles según edades y trayectorias.

El programa se estructura en cinco grupos: Semillero, destinado a infancias de hasta 5 años; Germinador, para niños y niñas de 6 y 7 años; el nivel Integral, que abarca de 8 a 12 años; un grupo de adolescentes de 12 a 16 años; y un espacio para adultos, a partir de los 16 años.

Desde la institución destacaron que la propuesta está pensada como un recorrido progresivo, donde los distintos lenguajes del circo —como el equilibrio, la acrobacia, la expresión corporal y teatral— se abordan de manera gradual, acorde a las capacidades y გამოცდილ experiencia de cada grupo.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró el crecimiento del espacio y su impacto social. “Esta gestión viene sumando la mejora de los espacios artísticos. Hay muchos chicos y chicas inscriptos. El arte circense es el que le da vida y posibilitó la inserción del teatro y de la representación en zonas rurales y sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos felices de iniciar este nuevo ciclo”, expresó.

Por su parte, la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, subrayó el nivel de convocatoria alcanzado. “Iniciamos el ciclo lectivo con cupos completos en infancias, así que estamos felices de saber que la gente aprovecha un espacio gratuito”, señaló.

Además, destacó el enfoque integral de la propuesta: “Es una educación en arte circense, pero también incluye múltiples disciplinas que forman parte del circo, lo que permite un desarrollo más amplio en lo artístico y lo personal”.

De esta manera, la Escuela Municipal de Circo Larrisa reafirma su rol como espacio de inclusión, formación y acceso a la cultura, con una propuesta gratuita que continúa creciendo año tras año.