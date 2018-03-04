Crespo– El 3 de abril se cumplen 40 años de la creación de la Escuela de Educación Integral Nº 11 “Remedios Escalada de San Martín”. El acontecimiento tendrá un marco celebratorio que se irá conociendo en los próximos días, una vez que el personal se reincorpore a las actividades, previo al inicio del ciclo lectivo. Por lo pronto, ACADME “Esperanza” anticipa la organización de una gran cena del reencuentro de quienes alguna vez a lo largo de tantos años estuvieron ligados a la entidad y para agasajar a la comunidad educativa actual.

La presidente de ACADME, María Cristina Goettig (Tina) dijo a Paralelo 32 que ya están a la venta las tarjetas de la cena, programada para el 7 de abril, a las 21:00, en el Salón de la Parroquia San José con el servicio de Los Altos de Crespo y la animación musical de Maravillas Alemanas y un disc jockey. El costo de las tarjetas incluye vajilla y es de $ 300 para mayores y $ 180 menores, sin bebida.

“Pensamos en nuestras familias y tenemos la colaboración del salón parroquial y del servicio que nos hace un precio especial, por eso logramos una tarjeta económica”- dijo la presidente. La expectativa de ACADME es “que nos acompañe la comunidad educativa y que se sume toda la gente que alguna vez pasó por la escuela, ex docentes, ex directivos, ex miembros de comisión”- indicó la entrevistada.

Se servirá pamplona con papas al horno, carne deshuesada con ensalada y helado de postre.