Del 15 al 18 de noviembre, en el salón municipal hará la muestra anual de sus talleres la Escuela de Música ‘Don Ramón Avero’.

El viernes 15, a las 21:00, es el turno de los instrumentos: acordeón, percusión, trompeta, trombón, saxo y clarinete. El sábado 16, a la misma hora, se hará la muestra de ‘Los Ramoncitos’, los más pequeños de la escuela. El domingo 17, a las 20:00, habrá concierto de bandas y solos de batería y guitarra (avanzados), bajo y teclado. El lunes 18 se presentará el taller de canto, a las 20:00, y el martes 19, los de violín, cello, guitarra (principiantes) y flauta.