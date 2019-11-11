La Escuela de Música hará la muestra anual de sus talleres
Del 15 al 18 de noviembre, en el salón municipal hará la muestra anual de sus talleres la Escuela de Música ‘Don Ramón Avero’.
El viernes 15, a las 21:00, es el turno de los instrumentos: acordeón, percusión, trompeta, trombón, saxo y clarinete. El sábado 16, a la misma hora, se hará la muestra de ‘Los Ramoncitos’, los más pequeños de la escuela. El domingo 17, a las 20:00, habrá concierto de bandas y solos de batería y guitarra (avanzados), bajo y teclado. El lunes 18 se presentará el taller de canto, a las 20:00, y el martes 19, los de violín, cello, guitarra (principiantes) y flauta.
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