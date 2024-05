La Escuela de Básquet Municipal, dirigida por el profesor Jeremías Secchi, se ha sumado este año a la competencia de la Liga del Centro de Básquet. Con la incorporación de tres categorías masculinas —sub 13, sub 15 y sub 18—, el equipo ha mostrado un prometedor desempeño en su segunda fecha como local.

La Liga del Centro de Básquet reúne a equipos de escuelas municipales de diversas localidades, incluyendo Nogoyá, Aranguren, Ramírez, Lucas González, Basavilbaso, Maciá y Libertador San Martín. En su segunda fecha de la temporada, celebrada el domingo 19 de mayo en el Centro Recreativo Municipal, los equipos sub 15 y sub 18 de Libertador San Martín (LSM) se enfrentaron a sus pares de SIRIO de Nogoyá, demostrando un sólido nivel de juego.

Los resultados de los partidos subrayan el progreso de los jóvenes deportistas:

Amistoso Femenino: LSM 42 vs UAP 13

Sub 15: LSM 69 vs SIRIO 27

Sub 18: LSM 60 vs SIRIO 36

En diálogo con Paralelo 32, el profesor Jeremías Secchi expresó su satisfacción con la participación en la liga y los resultados obtenidos. "Estamos muy contentos de sumarnos a esta competencia y jugar de local, porque estamos todos al mismo nivel", comentó. También destacó el entusiasmo y la motivación de los chicos, así como el excelente ambiente de grupo que se ha formado.

Secchi valoró especialmente el apoyo de los padres y tutores de los jugadores, además del respaldo del Municipio, que ha proporcionado la infraestructura necesaria y el transporte para los partidos fuera de casa. "En conjunto, la municipalidad con los papás sacamos adelante la escuela de básquet municipal", afirmó.

Finalmente, el entrenador invitó a la comunidad a asistir a la tercera fecha, que se jugará nuevamente en casa el domingo 16 de junio. Los encuentros programados incluyen los siguientes enfrentamientos: Ramírez vs. SIRIO, Libertador vs. Aranguren, Lucas González vs. Maciá, y 25 de Mayo vs. Basavilbaso.