En una nueva edición del programa Crespo en Vivo, que se emite por FM Boing 93.7 y en streaming a través de la web de Paralelo32, la conductora Valeria Torresín dialogó con la directora de la Escuela N° 105 Patria Libre, Mariela Solaro, y con Guillermina Heinze, quienes compartieron detalles sobre el presente de la institución, los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando y las propuestas organizadas para el próximo 25 de Mayo.

Durante la entrevista, Torresín destacó la importancia histórica y educativa de la Escuela 105 dentro de la ciudad de Crespo, resaltando no solo su trayectoria académica, sino también el fuerte compromiso humano y social que caracteriza a la institución.

“Es una destacada institución educativa de nuestra ciudad que siempre ha tenido esa vara alta educativa y también en lo que respecta a lo humanitario”, expresó la conductora al presentar a las invitadas.

En ese contexto, Mariela Solaro contó cómo fue su regreso a la dirección de la escuela luego de desempeñarse durante un tiempo en otra institución educativa. Explicó que en abril volvió a ocupar el cargo tras concursar nuevamente para la función directiva.

“Las vueltas de la vida, como siempre digo. Mi escuela formadora fue la Escuela 105, donde comencé con mi docencia y donde estuve mucho tiempo como suplente. Aprendí muchísimo de todas las personas que estaban en ese momento”, recordó emocionada.

La directora también evocó el legado de históricas referentes educativas de la institución, entre ellas Susana Bassi, a quien definió como “un gran pilar” dentro de la identidad educativa de la escuela y de la comunidad crespense.

Actualmente, la Escuela 105 cuenta con una matrícula de 454 alumnos distribuidos entre ambos turnos. El equipo directivo está conformado además por las vicedirectoras Grete Hartmann y Karina Magickar, mientras que las secretarías están a cargo de Paola Gelrod y Verónica Gay-Bressan.

Por su parte, Guillermina Heinze explicó el rol fundamental que cumple la cooperadora escolar, espacio en el que participa desde hace dos años. Contó que decidió involucrarse porque sus hijos asisten a la escuela y además ella misma fue alumna de la institución.

“Esta escuela es lo que es no solo por el equipo directivo, docentes y alumnos, sino porque hay un grupo de padres que está para dar soluciones”, sostuvo.

La integrante de la cooperadora destacó especialmente el acompañamiento permanente de las familias a través del aporte voluntario del “sobrecito de cooperadora”, recurso que permite afrontar numerosas mejoras edilicias y tareas de mantenimiento.

Gracias a esos aportes, en los últimos años se concretaron distintas obras y reparaciones, entre ellas la instalación de equipos de aire acondicionado frío-calor en todas las aulas, mejoras en los baños, arreglos en techos y cocinas, renovación de aberturas y trabajos eléctricos.

“Es una escuela grande y continuamente necesita mantenimiento. Todo eso se puede hacer gracias al aporte de los padres y al trabajo conjunto de la cooperadora”, señaló Heinze.

Además, Solaro explicó que la institución comparte espacios con Wader, situación que incrementa el uso cotidiano del edificio y, por lo tanto, el desgaste de las instalaciones. No obstante, remarcó que ambas instituciones trabajan de manera articulada para preservar el histórico edificio escolar.

Uno de los proyectos más importantes que actualmente atraviesa la escuela es la construcción vinculada al programa de ladrillos ecológicos elaborados con botellas reciclables. Sobre este tema, la directora indicó que las gestiones se encuentran avanzadas y que esperan próximamente iniciar las obras.

“Estamos ahí cerca de poder concretar y comenzar con la construcción. Sabemos que los tiempos administrativos a veces son distintos, pero creemos que no se demorará demasiado”, manifestó.

Si bien todavía no se confirmó públicamente el destino definitivo de ese nuevo espacio, adelantó que existen varias alternativas pensadas para beneficiar a los alumnos y fortalecer las actividades escolares.

En paralelo, desde la cooperadora y la comunidad educativa avanzan con la organización del tradicional locro patrio del 25 de Mayo, una propuesta que ya se convirtió en un clásico para muchas familias de Crespo.

La venta del locro tiene como objetivo recaudar fondos para continuar financiando obras y mejoras en la institución. Entre los proyectos inmediatos se encuentran trabajos de mantenimiento en aulas, mejoras eléctricas y la colocación de aislantes en galerías exteriores.

Las porciones tendrán un valor de 12 mil pesos y podrán retirarse el próximo 25 de mayo a partir de las 11.30. Los pedidos pueden realizarse a través de los alumnos o comunicándose directamente con la escuela al teléfono 4951-493.

Según explicó Heinze, el locro contará con la colaboración de Gabriel Estercer, quien acompañará la preparación de las grandes cantidades necesarias para atender la demanda.

“Siempre tenemos éxito con el locro porque la gente ya lo conoce y le gusta mucho”, comentó.

La propuesta gastronómica para la fecha patria también incluirá los tradicionales pastelitos elaborados por el Club de Madres, permitiendo que quienes colaboren con la institución puedan llevar tanto el almuerzo como el postre.

En otro tramo de la entrevista, Solaro adelantó que la escuela ya comenzó a organizar la tradicional peña institucional prevista para el próximo 5 de septiembre, en el marco del 97° aniversario de la institución, que se celebrará el 29 de agosto.

Finalmente, las entrevistadas destacaron el rol social que cumple diariamente la escuela a través del servicio de comedor escolar y de desayuno y merienda, prestaciones a las que accede gran parte del alumnado.

“Más en esta época, es un servicio muy importante para las familias”, remarcaron.

Antes de despedirse, Solaro agradeció el acompañamiento permanente de la comunidad crespense y pidió continuar colaborando con la escuela.

“Tenemos muchas cosas por mejorar y siempre apostamos a la educación y al bienestar de nuestros niños, del personal y de toda la comunidad educativa”, concluyó.