LSM.- El Departamento de Enfermería “B” le dio la bienvenida a Roxana Martínez, enfermera del área clínica del Sanatorio Adventista del Plata, quien es la segunda paciente recuperada de covid-19, en Libertador San Martín.

La profesional, una vez diagnosticada con coronavirus el 9 de abril, cumplió la cuarentena estrictamente en su domicilio, nunca presentó síntomas y se recuperó a los 7 días informaron desde el nosocomio. A su vez, desde la institución se informó que durante su cuarentena realizó tratamientos no farmacológicos (hidroterapia en casa) para finalmente este jueves 7 de mayo reincorporarse a planta, realizando su vida normal.