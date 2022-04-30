La Encordada es un proyecto independiente que tiene el propósito de convocar a intérpretes solistas de guitarra, poetas, compositores y cantores de nuestra región. Se trata de una iniciativa de Ricardo Maldonado, director y editor de la revista El tren zonal, de Nogoyá.

Maldonado es un poeta que se inició en el estudio de la guitarra en su juventud. Lleva editado más de 19 libros de poemas, uno de los cuales mereció el premio Fray Mocho de poesía. Asimismo, como se señaló, hace 33 años lleva adelante la revista El tren zonal.

En diálogo con Paralelo 32, remarcó que el principal objetivo de La Encordada es “desarrollar una cultura de audiencia” mediante ciclos de recitales en centros culturales de la zona. “La Encordada no tiene otro propósito que generar espacios de audiencia y de valoración sobre la guitarra, fundamentalmente en cuanto a instrumento”, explicó.

A su vez, añadió que otro de los objetivos es convocar a cantores de la región. Otro dato importante es que en este ciclo artístico no hay soportes electrónicos de ningún tipo. “En La Encordada no hay micrófonos ni guitarras enchufadas. Hay instrumentos y voces al aire. Nada más que eso”, comentó. El ciclo es permanente, aunque va cambiando de ciudad y abarcando diversos repertorios. A través de éste se da espacio a artistas que no tienen lugar en los grandes escenarios. Otro rasgo fundamental es que en La Encordada se busca una audiencia calma y atenta. “Ésta es una propuesta exclusivamente al servicio del arte de la guitarra y del canto. No es lo mismo el fin comercial, el show, la renta del espectáculo que el arte”, señaló Maldonado.