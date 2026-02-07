Victoria.– Esta semana, directivos de Retak informaron que el jueves solo pagarían el 50% del sueldo a sus empleados, sin precisar una fecha para la cancelación del monto restante.

La situación generó preocupación en la plantilla. Incluso desde la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina se difundió por WhatsApp un comunicado en el que se señala que, “ante la falta del pago total del salario anunciado por la empresa en asamblea de trabajadores de la planta Retak, se decidió realizar una retención de tareas con presencia en el lugar de trabajo hasta que se abone la totalidad de la remuneración correspondiente”. El texto lleva la firma de Norberto Cafasso, secretario general del gremio. Asimismo, en un audio difundido se mencionaron despidos en la planta que la empresa posee en la provincia del Chaco.

Desde Paralelo32 se consultó en primera instancia a Matías Navarro, gerente de la planta, quien derivó la consulta al área de prensa de la empresa. Allí respondió Victoria Torres, quien no brindó precisiones ante la requisitoria de nuestro medio y acercó únicamente un comunicado, indicando que por el momento era la única información disponible.

“El día 5 de febrero de 2026 se realizó el pago del 50 % de los sueldos de enero al personal. La compañía lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los trabajadores y sus familias. Ardal S.A. está trabajando para estabilizar la situación y abonar el 50 % restante en breve. La empresa reafirma su compromiso con la continuidad operativa de la planta en Victoria”, indica la comunicación.

Por otra parte, en la Delegación de Trabajo no existe hasta el momento ninguna presentación relacionada con el tema por parte de la empresa ni de los representantes gremiales.

Problemas de fondo

La paralización de la obra pública y la caída de la actividad de la construcción impactaron directamente en los fabricantes de insumos del sector, como en este caso. Según datos recabados, Retak atraviesa una crisis desde hace tiempo, pero las dificultades se profundizaron en los últimos dos años: la demanda de bloques de hormigón celular gaseoso, principal producto de la firma, habría disminuído de manera abrupta.