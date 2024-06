Crespo- El Día Internacional de la Enfermería se celebró en todo el mundo el pasado 12 de mayo. La Enfermera Liliana Buchholz tiene 30 años y ejerce desde 2014 una profesión que abraza y defiende, contando con el respaldo necesario de su familia, conformada por su pareja Flavio Lalli y su hijo Benjamín, de 5 años.

Contó a Paralelo 32 que “Mi familia está compuesta de varias enfermeras. Mi mamá Carmen Schmidt, mi hermana Mónica Buchholz y mi tía Delia Schmidt, que ya es jubilada, lo mismo que mi mamá. Creo que elegí esta profesión con cierta incidencia de mi mamá. Siempre me gustó la parte de salud y medicina. Ella era enfermera de Clínica Parque y en mis vacaciones de verano, antes de terminar la secundaria, me llevó para que viera el trabajo y descubriera si me gustaba. Vi cómo se desempeñaban y me decidí. Me gustaba también la posibilidad de ser Instrumentadora Quirúrgica, pero me incliné por la enfermería porque me interesaba el trato con el paciente”.