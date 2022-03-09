La Editorial de Entre Ríos (EDER) presenta autoras leyendo sus poemas e hilvanando sus voces con las voces de otras escritoras, las lecturas tendrán también un acompañamiento musical. Letras en el Patio es una propuesta que la EDER viene sosteniendo desde hace tres años con diversos formatos. La iniciativa es organizada en el marco de las actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para conmemorar el Mes de las Mujeres Trabajadoras.

Será a partir de las 20:00 horas en el patio de 25 de Junio 39, con la participación de las escritoras entrerrianas: Graciela Gianetti, Fernanda Álvarez, Sofía Arnaudín, Graciela Chisty, Verónica Pereyra, Chana Bertolami, Beatriz Arbasetti, Alessandra Waitomo y Rocío Fernández Doval.

La música estará a cargo de Paola Núñez. Habrá servicio de cantina.