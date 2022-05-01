La Editorial de Entre Ríos (EDER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, participa con un stand en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que abrió sus puertas al público el pasado 28 de abril en la Rural de Palermo (CABA).

Desde el mismo jueves, en el espacio institucional de la Editorial del Estado Provincial hubo presentaciones, venta de libros de autores entrerrianos, y lecturas. Se encuentra ubicado en el Pabellón Ocre, Stand 3015 de la Feria.

Con motivo de la Feria -que volvió a realizarse de manera presencial luego del impasse de dos años impuesta por la pandemia- la EDER abrió una amplia convocatoria para que las y los autores y editoriales de diversos géneros e intereses pudieran estar presentes en la tradicional Feria, en contacto con un numeroso público. Se presentarán durante las siguientes semanas más de 30 libros de autoras y autores entrerrianos.

El director del organismo provincial, Fernando Kosiak se refirió a algunos detalles de la propuesta en la Feria. Durante los días previos a la apertura al público en general de la Feria -26 y 27 de abril-, se realizaron las jornadas profesionales y el equipo de la Editorial de Entre Ríos participó de ellas. Los stands de la Feria recibieron visitas de libreros, libreras y bibliotecas de todo el país y del exterior. Estas instituciones se acercaron especialmente durante estos días para aprovechar beneficios especiales para adquirir libros. “En el caso de las Bibliotecas -explicó Kosiak-, algunos libros adquiridos serán enviados a instituciones de Europa y Estados Unidos. Se trata de Bibliotecas especializadas en literatura latinoamericana. Cada año los responsables recorren la Feria para buscar las últimas publicaciones. Eso significa que nuestra literatura entrerriana -a partir de la participación en esta Feria- tiene una proyección también internacional”.

Y agregó “esos dos primeros días fueron muy importantes para realizar capacitaciones, estrechar vínculos también con otras instituciones y agendar visitas a otras ferias de libros”.

Primeras presentaciones

El viernes se presentó La isla de las respuestas, de Alessandra Waitomo, y contó con la participación de Pablo Nisenson. Al respecto, la autora destacó, “haber presentado mi libro en la Feria de Buenos Aires fue una experiencia agradable y única. Voy a estar siempre agradecida con la Editorial de Entre Ríos por brindarnos a los escritores esta oportunidad que, en cierta manera, nos ayuda a crecer en el camino de las letras.»

A su turno, el sábado 30 la autora Pamela Medina presentó su libro Esencia de luna. Medina también agradeció a la EDER por la oportunidad de contar con un espacio en tan importante Feria, y dijo: “es un sueño para todos los escritores presentar nuestras producciones en esta Feria internacional”.

Al mismo tiempo que Nerea Liebre presentó dos publicaciones: Ciudad Paraíso (Editorial de Entre Ríos) y Argensaurios (Editorial Quipu). “para mi es un placer que la Provincia de Entre Ríos esté apoyando de este modo a los escritores que con tanto esfuerzo hacemos nuestro trabajo e intentamos llegar a lectores en cada rincón. En mi caso particular, que escribo mucha literatura infantil, para mi es un placer que los libros puedan leerse en las escuelas públicas y que mantengamos vigente, luchemos y acompañemos la patriada de los maestros entrerrianos”, dijo la autora.

Y agregó: “los invito a que vengan a la Feria, son tres semanas y esto recién arranca”.

Para culminar el primer fin de semana de actividades del stand en la Feria, la autora María Mercado Doval compartió con las y los presentes su trabajo “Mujeres en las calles. El nomenclador urbano desde una perspectiva de género”, publicado por la Editorial Municipal de Paraná.

“Por primera vez participo como expositora con este libro que me ha generado mucha alegría y emociones después de unos años de investigación. Presentarme en la Feria es super importante, es una ventana hacia otros vínculos, miradas y encuentros. Después de tantos años de venir como visitante y lectora voraz, hoy presentarme desde este otro lugar es importante en mi carrera como escritora y significa una gran proyección. Estoy agradecida”, subrayó María Mercado.

Para agendar

Lunes 2/5 a las 16hs: Juan Cruz Miguez, inédito de Gastón Fleita Moreyra. Presenta: Patricia Míguez Iñarra.

Jueves 5/5: Día de Entre Ríos

A las 18: Los inocentes, de Selva Almada, con arte de Lilian Almada.

A las 18.30: Arqueología del devenir colectivo. El deambular de lo humano en la pintura de Luchi Collaud, de Ramiro Salinas (Premio Fray Mocho. Ensayo. 2020).

Participación musical de la compositora y bandoneonista Susana Ratcliff.

Viernes 6/5 a las 16: Susurros de demencia, relatos de locura y horror, de Aaron Konrat.

A las 17: OyéNden Editora presenta: Obra poética, de Dora Hoffmann de Nicolás Darchez (editor).

El Boliche de Impini, de Jorge Rubén Impini

Crónicas periodísticas de María Esther de Miguel, de Daniela Churruarín

A las 18: Adicciones a escena: el teatro como recurso en la prevención, de Mariela Piedrabuena (Editorial Artes escénicas).

Sábado 7/5 a las 16: Aguas claras y Mares de plumas, de Toyi Bouzada

A las 17: Las Armas, de Belén Zavallo. Editorial Aguaviva.

Domingo 8/5 a las 16: Pueblo chico, de Carlos Elbert. Presenta: Alejandro Margulis. Participan: Alejandro Margulis, Bárbara Barlett y Leandro Altamore.

A las 17: Los Libros y el Cine, de Gustavo Labriola (Editorial Dunken).

Martes 10/5 a las 16: Cuentos de río, de Marina Zeising. (Editorial Rodolfo A. García).

A las 16.30: El germinador en Cobicho, de Mario Lissmann (Editorial Rodolfo A. García).

A las 17: Crónica de héroes y traidores, de Luis Castillo (Editorial de Entre Ríos, Premio Fray Mocho. Novela. 2014).

A las 17.30: Breve historia de Gualeguaychú. Desde sus orígenes hasta 1930, de Marcos Henchoz (Editorial Rodolfo A. García).

Miércoles 11/5 a las 16: Editorial municipal de Paraná.

Jueves 12/5 a las 16: Francisco Ramírez, el Supremo: ¿Héroe o traidor? Compilado por Américo Schvartzman y Jorge Villanova. (Coedición de Cooperativa El Miércoles y Junta Abya Yala).

A las 17: Íntimo, de Claudia Almada. (La Gota Microediciones). Participan: María Raquel Resta y Ariel Gangemi.

Viernes 13/5 a las 16: Entre Ríos, música de mi terruño.

Participan: Laura Walquiria Maza, Regina Kuchen, Silvia Teijeira, Fortunato Galizzi, Alejandro Tisone, María Lucrecia Grubert, María Florencia Hernández Ross y Erwin Arellano.

A las 17: Libro de Actas, de Javier Horacio Pabón Morales.

A las 18: Gregoria en el fuego de la patria y La Ocampo, de Elina Cabrera.

Sábado 14/5 a las 16: Saga literaria El Prisma: El Prisma: Reflejos de un asesino; Falanges: El enigma de las manos rotas y Margaret: Crímenes en el espejo, de Nora Zorzoli – Hugo Barreto.

A las 17: De las desesperanzas, pasiones y legados…, de Gabriel E. Moguilner.

A las 18: Un Rayo en el Mundo, de Mariana Bolzán.

A las 19: El tesoro de Simona, de Mechita Daneri.

Domingo 15/5 a las 16: Aquí se puso a cantar el Martín Fierro y Entre Ríos, de Víctor Hugo Acosta.

A las 17: Nuevas técnicas de patronaje y armado de prendas, de María del Carmen Gómez.