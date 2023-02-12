El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia invita a la comunidad a participar del encuentro Andamios del Poema/ Nos/Otros en el texto.

El encuentro gratuito se realizará el jueves 16 de febrero a las 18hs, en la sede de la Editorial, y con entrada gratuita. Estará coordinado por las escritoras María Belén Zavallo y Manuela Mántica.

Andamios del Poema/ Nos/Otros en el texto es una propuesta de recorrido por autoras y autores. Se trata de una invitación al aprendizaje y divulgación de las letras entrerrianas. Habrá además consignas creativas para quien quiera escribir.

Sobre las escritoras a cargo del encuentro

Belén Zavallo (Paraná, 1982) es escritora y docente. Coordina el taller Nos/Otros en el texto. Es autora de Todos tenemos un jardín (Camalote, 2019), Serie Dos poemas (Ediciones Arroyo, 2020), Lengua Montaraz obtuvo el Tercer Premio Nacional Storni (Ana editorial 2021), Las armas es su primera novela e integra la Biblioteca NiUnaMenos (Agua viva 2021), Aspas (Hibrida 2022). Obtuvo el Tercer Premio Juan L. Ortiz 2022 con el poema Primer camino. Fragmentos de El cuaderno de los pájaros, poemario aún inédito, obtuvo el Premio Entre orillas, edición 2022. Sus textos narrativos han sido publicados en medios como La Agenda BA, El cielo del mes, LatFem.

Escribe para el medio digital Ahora9 en su columna Una mirada desde la alcantarilla. Edita la sección Entre versos de la Revista Análisis.

Manuela Mántica nació en San Justo en 1994. Es Psicoanalista y desde el 2018 coordina talleres de escritura junto a Belén Zavallo. En el 2022 publicó su primer poemario: «Las cosas no mejoran con el tiempo», con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.