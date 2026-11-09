Diálogo
“La economía está golpeada porque el sector privado consume menos”
El economista Persichini, de GMA Inversiones analizó la situación económica argentina, las dificultades financieras y las perspectivas para 2027 • Advirtió sobre el impacto de la caída del consumo y los desequilibrios que persisten pese al ingreso de divisas.
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