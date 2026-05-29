La economía espacial dejó de ser un concepto asociado exclusivamente a la exploración científica para convertirse en una actividad con creciente incidencia en la vida cotidiana y en distintos sectores productivos. Así lo planteó Torcuato Battaglia, asesor de la empresa europea Satlantis, durante una charla realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El especialista, ingeniero formado en Rosario y radicado desde hace años en Europa, expuso sobre el avance de las tecnologías satelitales y su impacto en áreas como la agricultura, la logística, las comunicaciones, la seguridad y la gestión de datos.

Durante el encuentro, Battaglia explicó que la denominada economía espacial ya moviliza cientos de miles de millones de dólares a nivel mundial y figura entre las industrias con mayores perspectivas de crecimiento para las próximas décadas.

Una infraestructura cada vez más presente

Según señaló el expositor, gran parte de las actividades actuales dependen de servicios vinculados al espacio, aunque muchas veces pasen inadvertidos para los usuarios. La navegación satelital, la geolocalización, las telecomunicaciones, la observación terrestre y el monitoreo climático son algunos ejemplos de tecnologías que forman parte de la vida cotidiana y de los procesos productivos.

En ese marco, destacó que el desarrollo de nuevas constelaciones de satélites, junto con el avance en el procesamiento de datos, está generando oportunidades para la creación de servicios y modelos de negocio innovadores.

Aplicaciones para el sector agropecuario

Uno de los aspectos centrales de la exposición estuvo relacionado con el potencial de estas herramientas para el agro. Battaglia explicó que el verdadero valor de la tecnología espacial no radica únicamente en la obtención de imágenes satelitales, sino en la capacidad de transformar esos datos en información útil para la toma de decisiones.

Entre las aplicaciones mencionadas figuran el seguimiento de cultivos, la agricultura de precisión, el monitoreo de variables climáticas, la gestión territorial y la optimización logística.

El especialista sostuvo que la combinación de distintas fuentes de información permite mejorar diagnósticos, anticipar escenarios y aumentar la eficiencia en diversas actividades productivas.

El desafío de transformar datos en soluciones

Durante la charla también se abordó uno de los principales retos del sector: convertir el enorme volumen de información generado por los satélites en servicios concretos adaptados a las necesidades de empresas, productores e instituciones.

En ese sentido, Battaglia remarcó que el desarrollo de la economía espacial requiere no solo infraestructura tecnológica, sino también capacidades para procesar datos, generar conocimiento y diseñar soluciones aplicables a problemas reales.

El rol de Argentina

Al analizar la situación del país, el especialista consideró que Argentina cuenta con recursos humanos, capacidades científicas y experiencia tecnológica para participar en este mercado en expansión.

No obstante, señaló que el crecimiento del sector dependerá de la articulación entre el sistema científico, el sector privado, las fuentes de financiamiento y la definición de proyectos estratégicos de largo plazo.

La presentación fue introducida por el directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Enrique Lingua, y contó con la participación del presidente de la entidad, Pablo Bortolato, junto a integrantes de su equipo directivo.

Con esta actividad, la Bolsa incorporó a su agenda un tema que comienza a ganar espacio en los debates sobre innovación, economía del conocimiento y desarrollo productivo. Aunque los satélites orbitan a cientos de kilómetros de la Tierra, las tecnologías que generan ya tienen un impacto cada vez más concreto en sectores clave de la economía.