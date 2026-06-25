La Economía del Conocimiento continúa ganando protagonismo en la generación de divisas para el país. Según informó Argencon, la entidad que reúne a las principales empresas del sector en Argentina, las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento alcanzaron un récord histórico de USD 10.085 millones durante los doce meses finalizados en marzo de este año.

El monto representa un crecimiento interanual del 11,7% y posiciona a esta actividad como el tercer complejo exportador argentino, únicamente por detrás del agro y la energía. Se trata de un sector que exporta servicios, innovación y conocimiento, sin necesidad de comercializar bienes físicos.

Los datos muestran un crecimiento sostenido impulsado por todos los segmentos de la actividad. Los Servicios Profesionales, que comprenden tareas como ingeniería, contabilidad, diseño, marketing y asesoramiento legal para clientes del exterior, generaron cerca de USD 6.500 millones, equivalentes al 63,7% del total exportado.

En tanto, los Servicios Informáticos, que incluyen desarrollo de software, programación, videojuegos y soporte tecnológico, se acercan a los USD 3.000 millones en exportaciones y se consolidan como uno de los motores de mayor expansión dentro del sector.

Para Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, el récord alcanzado confirma el potencial competitivo de Argentina en los mercados internacionales.

"Que la Economía del Conocimiento haya superado por primera vez los USD 10.000 millones en exportaciones demuestra la capacidad del país para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos. En un escenario cada vez más competitivo y atravesado por la expansión de la inteligencia artificial generativa, aparecen nuevos desafíos, pero también importantes oportunidades que Argentina está en condiciones de aprovechar", afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, Leandro Mora Alfonsín, destacó la continuidad del crecimiento del sector a pesar de los distintos contextos económicos que atravesó el país.

"Esta actividad ha demostrado una notable resiliencia durante más de dos décadas. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para ampliar la presencia internacional de las empresas argentinas, generar más empleo calificado y consolidar al país como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento", sostuvo.

La Economía del Conocimiento comprende actividades intensivas en capital humano, innovación y desarrollo tecnológico. Además de la industria del software, incluye servicios profesionales, biotecnología, audiovisual, nanotecnología, investigación aplicada y otras actividades que agregan valor a través del conocimiento.

El nuevo récord exportador refleja el creciente peso que este sector tiene en la economía nacional y su potencial para generar empleo de calidad, atraer inversiones y diversificar la matriz exportadora del país.