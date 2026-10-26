La actividad económica de Entre Ríos registró una caída interanual del 2% en junio de 2026, en un escenario de desaceleración que se mantiene desde fines del año pasado. Así lo indica un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), elaborado a partir del Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER) y de variables representativas de los principales sectores productivos.

El relevamiento muestra un comportamiento dispar entre las actividades económicas. Mientras algunos rubros agroindustriales registraron aumentos, otros indicadores vinculados al consumo, la industria y el mercado laboral reflejaron señales de debilidad.

Según el informe, la economía entrerriana atraviesa una marcada desaceleración desde comienzos de 2026, con dificultades para generar empleo privado formal y retrocesos en determinados sectores productivos y de consumo.

Crecieron la molienda y la producción avícola y porcina

Dentro del complejo agroindustrial, los datos de junio mostraron resultados positivos en la molienda de los principales cultivos. La molienda de arroz creció un 13% interanual, la de soja aumentó un 25% y la de trigo registró una suba del 8%.

La producción de carne también presentó resultados diferentes según la actividad. Entre Ríos concentró el 53% de la faena avícola nacional, con un crecimiento interanual del 9%, de acuerdo con el relevamiento.

Por su parte, la faena porcina aumentó un 19% respecto de junio de 2025.

En contraste, la faena bovina registró una caída interanual del 7%, en línea con la tendencia nacional. El informe vincula este comportamiento con la reducción del stock ganadero, asociada a eventos climáticos adversos y a la retención de terneras.

Consumo: subió el gasoil, pero cayó la venta de naftas

Los indicadores relacionados con el consumo de energía y combustibles también mostraron diferencias.

El consumo total de energía eléctrica aumentó un 0,4% interanual en junio, mientras que el consumo de gas cayó un 4%.

En el mercado de combustibles, el consumo de gasoil de grado 2 y grado 3 creció un 8% respecto del mismo mes del año anterior. En cambio, el consumo de naftas disminuyó un 3%.

Otro indicador que reflejó una retracción fue el patentamiento de vehículos, que registró una caída interanual del 21%.

Según el informe del CEER, este resultado se produce en un contexto de desaceleración del crecimiento en la compra de bienes durables que había caracterizado a 2025.

El empleo privado registrado sigue en retroceso

Uno de los datos que genera preocupación es la evolución del mercado laboral formal. En junio de 2026, el empleo asalariado privado registrado cayó un 1% interanual.

El informe describe un escenario de estancamiento y de posibilidades limitadas para generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

La evolución del empleo se suma a los retrocesos observados en algunos indicadores de consumo y actividad industrial, y constituye uno de los factores que explican la desaceleración económica provincial.

Un escenario económico que exige cautela

El balance del segundo trimestre de 2026 muestra una economía entrerriana con resultados heterogéneos. La molienda de granos y la producción avícola y porcina sostuvieron indicadores positivos, pero esos avances coexistieron con una caída general de la actividad, menor patentamiento de vehículos y retroceso del empleo privado registrado.

El Consejo Empresario de Entre Ríos advierte que la debilidad del empleo formal y la evolución de determinados sectores industriales y de consumo requieren mantener una mirada prudente sobre los próximos meses.

La evolución de estos indicadores será clave para observar si la actividad económica provincial logra estabilizarse o si continúa la tendencia descendente registrada durante la primera mitad de 2026.