De acuerdo con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, diciembre registró un alza interanual del 3,5%, mientras que en la medición desestacionalizada mostró un incremento del 1,8% respecto de noviembre.

La suba mensual fue la más alta desde julio de 2024, cuando el indicador había marcado un avance del 2,6%, consolidando así una tendencia de recuperación en el tramo final del año.

Un año de recuperación tras la caída de 2024

Con este resultado, 2025 cerró con un crecimiento del 4,4%, ubicándose 2,6 puntos porcentuales por encima del desempeño de 2024, cuando la economía había retrocedido 1,8%.

El EMAE funciona como indicador preliminar del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo informe trimestral también difunde el INDEC. El organismo, presidido por Pedro Lines, dará a conocer en marzo próximo el cierre del tercer trimestre y el balance anual definitivo de 2025.

El último dato oficial del PBI había mostrado una expansión interanual del 3,3% en el tercer trimestre y un leve avance del 0,3% en términos desestacionalizados. Hasta ese momento, el producto acumulaba un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

Los sectores que impulsaron el crecimiento

En diciembre, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas. El mayor impulso provino de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2%, favorecida por una producción récord de trigo, tanto en volumen como en rendimiento promedio.

También se destacaron:

Intermediación financiera: +14,1%.

Explotación de minas y canteras: +9,1%.

Electricidad, gas y agua: +10,7%.

Pesca: +18,3%.

Transporte y comunicaciones: +1,8%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +1,6%.

Servicios sociales y de salud: +0,7%.

Enseñanza: +0,3%.

Construcción: +0,3%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: +1,4%.

Impuestos netos de subsidios: +5,2%.

En contraste, algunos rubros registraron variaciones negativas que moderaron el crecimiento general. La industria manufacturera cayó 3,9% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,3%, sectores que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del EMAE. También mostraron bajas hoteles y restaurantes (-1,5%) y administración pública y defensa (-1,1%).

La reacción del Gobierno

Tras la difusión de los datos, referentes del oficialismo celebraron el desempeño de la actividad económica, que superó las proyecciones de diversas consultoras privadas.

El presidente Javier Milei destacó el crecimiento a través de sus redes sociales y afirmó que el EMAE podría haber alcanzado hasta el 7% de expansión de no haber mediado el “riesgo kuka”, en referencia al clima de incertidumbre política.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

De este modo, el Gobierno nacional cerró el año con un dato positivo en materia de actividad económica, a la espera de la confirmación oficial del PBI anual que difundirá el INDEC en marzo.