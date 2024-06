Tras el voto positivo del senador nacional Edgardo Kueider a la Ley Bases, diferentes dirigentes entrerrianos emitieron sus críticas contra el legislador:



Blanca Osuna (diputada nacional-PJ): “El senador Edgardo Kueider es CÓMPLICE de la falta de medicamentos, del corte al Fonid, de retener alimentos, del aumento de gas y luz, del desfinanciamiento de la educación, del despojo de soberanía. Su voto avala el violento daño que infringe Milei”.



Tomás Ledesma (diputado nacional-PJ): “Edgardo Kueider, llegaste a esa banca por la militancia. Acabás de darle el voto que le faltaba al gobierno de Milei y Macri para entregar la Argentina. El peronismo no puede permitir que en sus listas vuelva a haber entregadores que, a cambio de migajas y cargos en dólares, arreglen la propia y se caguen en todo. Esta es la verdadera casta que tanto daño hace”.



Néstor Loggio (ex diputado provincial-PJ): “Las cosas por su nombre, quienes no respetan el mandato de sus votantes, traicionan, eso es lo que hizo el senador Kueider, privilegiando sus intereses personales por sobre el proyecto político del peronismo que fue votado por el 45 % de los argentinos”.



Carina Ramos (ex diputada provincial-PJ): “Sobre las cenizas de los traidores construiremos la Patria de los humildes y con la frente en alto seguiremos adelante, porque 1° está la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Más firmes que nunca y con la fuerza para hacer frente a lo que viene”.



Juan Manuel Husss (ex diputado provincial-PJ): “Convirtieron el senado en un mercado persa”.



Emiliano Gómez Tutau (concejal de Paraná-PJ): “Los 3 senadores entrerrianos, votando de la misma manera la “ley bases” Alfredo De Angeli, Estela Olalla y Edgardo Kueider. Pero 2 de cara a la sociedad, y solo 1 con cabeza gacha y de espalda a sus compañeros y compañeras, Edgardo Kueider”.