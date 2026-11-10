La dignidad de una persona no depende de su estado de salud, de su capacidad para desenvolverse de manera autónoma ni de las circunstancias que atraviesa. Desde esa perspectiva, especialistas de la Universidad Austral y del Hospital Universitario Austral compartieron reflexiones sobre el cuidado, la discapacidad, la enfermedad, el sufrimiento y la privación de la libertad, a partir de las enseñanzas del papa León XIV.

El análisis se desarrolla en el contexto de la visita del Pontífice a la Argentina y reúne distintas miradas sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a quienes necesitan acompañamiento.

Uno de los conceptos centrales fue expresado por Erman Tejeda: “La dignidad no se gana ni se pierde”. El especialista sostuvo que todas las personas poseen el mismo valor, independientemente de sus conductas o circunstancias: “Todos los seres humanos, tanto los pecadores como los justos, son igualmente dignos desde una perspectiva ontológica”.

El acompañamiento frente al sufrimiento

Agustín Silberberg puso el acento en la necesidad de comprender que quienes atraviesan situaciones dolorosas no buscan solamente una solución a su padecimiento, sino también vínculos humanos capaces de acompañarlos.

“Quien sufre no busca únicamente alivio para su dolor, sino también un corazón capaz de comprenderlo y acompañarlo”, expresó.

En esa línea, destacó que el cuidado no debe entenderse exclusivamente como una prestación o una intervención concreta. También se manifiesta en gestos cotidianos: “Somos, al mismo tiempo, donantes y receptores: damos incluso con nuestra sola presencia, con una mirada de admiración o con una sonrisa”.

María Verónica Torres Cerino, por su parte, remarcó que la vulnerabilidad no puede abordarse como una condición abstracta, sino que involucra historias y personas concretas. “La fragilidad tiene rostro y nombre”, afirmó.

Además, señaló que la capacidad de cuidar a quienes más lo necesitan es un indicador de la fortaleza de una sociedad. “Nos recuerda que nadie se salva solo y que la fortaleza de una sociedad se mide por su capacidad de cuidar a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

El cuidado como parte de la condición humana

María Soledad Paladino desarrolló una reflexión sobre el cuidado desde una perspectiva biológica, psicológica y moral. Planteó que la existencia humana está atravesada, desde el nacimiento hasta el final de la vida, por la necesidad de recibir atención de otras personas.

La especialista explicó que la supervivencia de nuestra especie estuvo vinculada con la capacidad de organizar formas de cuidado, especialmente frente a la vulnerabilidad de los recién nacidos. A partir de esa necesidad inicial, sostuvo, la disposición a cuidar se extendió hacia otros integrantes de las comunidades.

En su análisis recuperó investigaciones sobre la evolución humana y la denominada bioarqueología del cuidar, que reúne evidencias de individuos que lograron llegar a la adultez pese a padecer enfermedades o condiciones que limitaban sus capacidades. Estos hallazgos permiten considerar que recibieron asistencia de sus grupos de pertenencia.

Paladino propuso comprender el cuidado a partir de tres dimensiones: continuidad, novedad y ruptura.

La continuidad refiere a la relación entre la dimensión biológica y la moralidad humana. La novedad está vinculada con la ampliación del cuidado hacia otros seres y bienes considerados valiosos, como el ambiente, la cultura y las generaciones futuras. La ruptura, en tanto, aparece en aquellas acciones que van más allá de una lógica basada exclusivamente en la utilidad o las posibilidades de cada individuo.

En ese último punto ubicó el acompañamiento a personas mayores, enfermas o con discapacidad, prácticas que expresan el reconocimiento de la dignidad humana más allá de las condiciones particulares de cada persona.

La misericordia frente a la vulnerabilidad

Roberto Bosca también aportó una reflexión sobre el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento, a partir de su referencia al Cottolengo.

“El cuidado se comprende como una respuesta a la vulnerabilidad multidimensional”, señaló al presentar el eje de su análisis.

En otra de sus expresiones, describió el trabajo de esa institución como un ámbito en el que prevalece la misericordia hacia quienes experimentan distintas formas de dolor humano: “En el Cottolengo no se respiran aires electorales ni ninguna otra cosa que no sea la más pura misericordia con quienes están marcados por el sufrimiento del dolor humano en sus más concretas expresiones”.

León XIV pidió a religiosos y seminaristas renovar su vocación

En paralelo, durante su visita a la Catedral de Córdoba, el papa León XIV mantuvo un encuentro con seminaristas y religiosos, a quienes agradeció por la recepción y destacó el valor de las manos dispuestas a continuar la misión de la Iglesia.

“Estas son las manos que Jesús está buscando”, expresó, en referencia a quienes lo saludaban y acompañaban el canto.

Durante su mensaje, invitó a los presentes a revisar el sentido de su vocación y advirtió sobre el riesgo de dedicar cada vez más tiempo a las actividades religiosas y menos al encuentro personal con Dios.

Por eso, pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y a la oración. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, manifestó.

También convocó a mantener la disposición al cambio y a reconocer los errores. “No existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el Señor conoce las limitaciones humanas y, aun así, cuenta con las personas para llevar adelante su misión.

Una Iglesia cercana a quienes más lo necesitan

Otro de los ejes del mensaje fue el papel de la Iglesia en la sociedad. León XIV afirmó que su misión no puede limitarse a una tarea asistencial, sino que debe estar centrada en transmitir el Evangelio.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”, expresó.

El Pontífice también destacó la sensibilidad de la Iglesia argentina frente a las necesidades sociales y reconoció las iniciativas de acompañamiento a quienes sufren. Sin embargo, pidió ampliar esa cercanía mediante una atención integral a las personas.

En ese contexto, recuperó una frase de su antecesor, el papa Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Además, mencionó distintas situaciones que requieren respuestas concretas, como el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y la ausencia de una vivienda digna. A los religiosos les pidió llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del país, “desde La Quiaca hasta Ushuaia”.

Finalmente, los convocó a escuchar también las experiencias de las personas más humildes y a mantener una Iglesia comprometida con las necesidades de la sociedad. “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”, expresó.

El encuentro concluyó con una oración compartida con los fieles. Luego, León XIV salió de la Catedral para saludar a las personas que lo aguardaban en el exterior.