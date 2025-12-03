La dinámica del negocio agropecuario argentino atraviesa un cambio estructural impulsado por un factor que hasta hace pocos años parecía secundario: la eficiencia comercial. Con costos logísticos que pueden absorber hasta el 28% del valor del grano, según la Bolsa de Comercio de Rosario, productores y compradores se ven obligados a repensar sus estrategias para recuperar margen en un contexto desafiante. La digitalización aparece así como el motor que está reorganizando la forma de vender y comprar granos en el país.

En este escenario, Agrospot, la plataforma que conecta de manera inteligente a productores y compradores según su ubicación y condiciones de operación, presentó un nuevo modelo orientado a optimizar distancias, reducir costos y mejorar los resultados económicos reales de cada transacción.

“El negocio del campo cambió. Hoy la rentabilidad no depende solo del precio sino de cómo, cuándo y con quién se opera. La digitalización nos permite revelar ineficiencias que antes estaban ocultas y transformarlas en oportunidades concretas para el productor y el comprador”, afirmó Santiago García Castellanos, CEO de Agrospot.

Eficiencia y datos: el nuevo eje del negocio agropecuario

En los últimos años, el campo incorporó agronomía de precisión, biotecnología y manejo profesionalizado en todas las etapas productivas. Sin embargo, la comercialización —la instancia que define finalmente la rentabilidad— seguía apoyada en prácticas tradicionales, decisiones con poca información y dependencia de un único comprador, aun cuando el costo del flete podía erosionar de manera decisiva el margen.

Agrospot busca resolver ese desequilibrio con una propuesta basada en datos y eficiencia:

Conexión inteligente entre productores y compradores geográficamente cercanos.

entre productores y compradores geográficamente cercanos. Comparación en tiempo real de oportunidades comerciales según precio, distancia y condiciones.

de oportunidades comerciales según precio, distancia y condiciones. Transparencia total en plazos, requisitos y ofertas.

en plazos, requisitos y ofertas. Optimización logística, reduciendo kilómetros y generando mayor margen operativo.

“Cuando un productor o comprador decide con información, gana. A veces vender o comprar 40 km más cerca mejora el margen entre 2 y 3 puntos sin mover un solo gramo más de producción. La eficiencia comercial es hoy tan estratégica como la eficiencia agronómica”, remarcó García Castellanos.

La digitalización como ventaja competitiva

Más que una herramienta tecnológica, la digitalización se está convirtiendo en un reordenador del mercado. La visibilidad sobre múltiples compradores y condiciones permite tomar decisiones con lógica de red —maximizando el margen global— y no bajo la presión de la urgencia o la falta de alternativas.

Para Agrospot, este salto no reemplaza la relación comercial tradicional; la potencia. La tecnología agrega información, agilidad y opciones, convirtiéndose en un diferencial competitivo clave en un contexto donde cada punto de rentabilidad cuenta.

“Estamos en un momento donde el productor y el comprador necesitan recuperar margen. La tecnología no sustituye la relación comercial: la potencia. Permite tomar mejores decisiones y capturar valor que antes se perdía en el camino”, señaló el directivo.

Un modelo que crece: eficiencia, cercanía y rentabilidad

Con una plataforma intuitiva y centrada en la cercanía como variable estratégica, Agrospot propone un modelo simple y contundente: menos flete, más margen, más control. En un sector donde el transporte explica buena parte de los costos, decidir con información precisa se vuelve una ventaja directa en la rentabilidad del negocio.

“El futuro del agro está en integrar producción y comercialización con datos y eficiencia. El productor que decide mejor, gana más. Y en Agrospot trabajamos todos los días para que eso suceda”, concluyó Santiago.

En un agro que avanza hacia la digitalización integral, el nuevo frente competitivo ya no está solo en la producción: está en la inteligencia comercial. Y plataformas como Agrospot empiezan a marcar el camino.