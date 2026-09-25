Con un auditorio colmado, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) presentó este jueves 24 de septiembre el libro “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y Calidad de la Democracia en Argentina”, del abogado y actual secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro.

La obra, publicada por la Editorial Uader dentro de la colección Andamios, surge de una investigación desarrollada a partir de la tesis doctoral del autor y pone el foco en la calidad de las instituciones democráticas en el ámbito municipal.

La democracia mirada desde los municipios

El rector de Uader, Luciano Filipuzzi, fue el encargado de dar la bienvenida y destacó la importancia de la publicación en el contexto actual.

“Cada vez que se presenta un libro es un hecho importante para la Universidad, en tiempos de inteligencia artificial, donde no podemos perder la lógica del libro y la lectura”, expresó.

Filipuzzi también se refirió al papel de los municipios como espacios de contacto directo entre las instituciones y la ciudadanía.

“Los sistemas municipales son las fuentes más importantes, donde más hay que trabajar los fundamentos democráticos. Son la primera línea, donde la relación con el vecino es inmediata y constante”, sostuvo.

Una investigación sobre 30 municipios

El politólogo Miguel De Luca, investigador y docente de la UBA, la Universidad de Florencia y el Conicet, fue el encargado de prologar la obra y participó de un diálogo con Maneiro durante la presentación.

De Luca señaló que el libro trasciende el ámbito estrictamente académico y consideró que puede resultar de interés para quienes trabajan o participan en la vida pública y comunitaria.

El investigador explicó que durante buena parte del desarrollo de los estudios sobre democracia, la mirada estuvo concentrada en los sistemas políticos nacionales.

Según planteó, con el tiempo comenzó a observarse que los niveles de democracia no necesariamente se reproducían de la misma manera en el ámbito municipal.

En ese contexto ubicó el trabajo de Maneiro, que propone trasladar la mirada hacia la política subnacional y analizar las condiciones en las que se desarrolla la vida democrática en los gobiernos locales.

“La democracia funciona mejor en lugares chicos”

Durante la presentación, Maneiro explicó el origen de la investigación y la pregunta que dio título al libro.

El autor recordó que comenzó a interesarse por la relación entre derecho y ciencia política durante sus primeros años de docencia, después de graduarse en la Facultad de Derecho.

“Ya en ese momento, interesado en la ciencia política, noté que muchas de las respuestas que hay que dar en el ámbito público exceden al derecho”, recordó.

Sobre la hipótesis central de la obra, sostuvo:

“La respuesta es positiva, la democracia funciona mejor en lugares chicos, de hasta 50 mil habitantes”.

Sin embargo, aclaró que esa conclusión está vinculada también con las condiciones socioeconómicas de esas comunidades.

“La calidad democrática es mejor cuando esas comunidades tienen altos parámetros socioeconómicos de integración, es decir, una sociedad con las necesidades básicas satisfechas”, explicó.

Maneiro aclaró que no se trata de una respuesta definitiva, sino de una conclusión que permite plantear la importancia de fortalecer el trabajo en el ámbito local.

Participación, transparencia y acceso a la información

El estudio analiza la calidad democrática de 30 municipios argentinos, ocho de ellos de Entre Ríos.

Para construir el índice utilizado en la investigación, se consideraron distintos aspectos vinculados con el funcionamiento institucional: participación, control, transparencia activa, acceso a la información pública, rendición de cuentas, competitividad y cumplimiento de la ley y el Estado de derecho.

“El libro construye un índice de calidad democrática, no mide gestiones de gobierno, sino instituciones municipales”, aclaró Maneiro.

En ese sentido, tanto el autor como De Luca plantearon que el trabajo puede funcionar como una herramienta para legisladores y responsables de la toma de decisiones, especialmente a la hora de analizar posibles reformas institucionales.

La propuesta apunta a utilizar datos y evidencia empírica como base para evaluar cambios en las instituciones públicas.

Un análisis con datos de 2003 a 2011

La investigación toma como período de análisis los años 2003 a 2011 y utiliza distintas fuentes oficiales.

Entre ellas se encuentran resultados electorales, indicadores demográficos, registros del INDEC y datos de opinión pública recopilados por el área de Fortalecimiento Institucional que funcionaba durante ese período en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

De esta manera, el libro propone analizar las instituciones municipales a partir de indicadores que permiten observar diferentes dimensiones de la calidad democrática.

Autoridades y comunidad universitaria

La presentación contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; la secretaria Académica de Uader, Alfonsina Kohan; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Román Scattini, además de autoridades universitarias y de gobierno, estudiantes y allegados al autor.

La publicación se incorpora así al catálogo de la Editorial Uader con una investigación que pone el foco en un nivel de gobierno especialmente cercano a la ciudadanía: el municipio y su funcionamiento institucional.