Paraná.- Este domingo 15 de diciembre, durante la audiencia pública sobre el transporte urbano de la ciudad, la Defensora del Pueblo, Marcia López, planteó una serie de observaciones críticas y propuestas en torno al proyecto de concesión del servicio de colectivos. López destacó la necesidad de frecuencias que no excedan los 15 o 20 minutos, un diseño de recorridos eficiente y una mayor cantidad de unidades disponibles. Además, consideró excesivo el plazo de 12 años para la concesión y solicitó la participación activa de los usuarios y de la Defensoría en las instancias de control.

La audiencia, convocada por el Ejecutivo Municipal, reunió a vecinos, concejales y funcionarios en la Sala Mayo de Paraná. López inició su exposición agradeciendo el espacio para expresar las inquietudes de la ciudadanía y mencionó que los principales reclamos que recibe la institución están relacionados con largas esperas en paradas, recorridos ineficientes, falta de accesibilidad y deficiencias en el estado de las unidades.

Puede interesarte

Frecuencias y recorridos

López señaló que el pliego de concesión no define con claridad las frecuencias ni los recorridos específicos para cada línea. Subrayó que el tiempo de espera entre colectivos no debería superar los 15 o 20 minutos y pidió que se establezcan parámetros para días no laborales y períodos de receso escolar. Además, destacó la importancia de un sistema de información en tiempo real para que los usuarios puedan conocer la ubicación y los horarios de las unidades.

Cantidad de unidades y accesibilidad

Respecto a la cantidad de colectivos, López cuestionó el mínimo de 70 y el máximo de 100 unidades propuesto en el pliego, considerando que el parque actual de 90 unidades ya resulta insuficiente para garantizar frecuencias adecuadas. También enfatizó la necesidad de incorporar unidades accesibles de manera inmediata, en lugar de hacerlo de forma gradual, para garantizar el ascenso y descenso sin obstáculos, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y niños.

Plazo de concesión y control ciudadano

La Defensora calificó de excesivo el plazo de 12 años con posibilidad de prórroga para la concesión y recordó experiencias anteriores donde la duración prolongada no benefició a los usuarios. Asimismo, pidió que el Observatorio de Movilidad, propuesto en el pliego, incluya representación de los usuarios y de la Defensoría del Pueblo para garantizar un monitoreo efectivo del servicio.

Capacitación y buen trato

López también resaltó la importancia de capacitaciones para los choferes, con énfasis en garantizar un trato adecuado a los pasajeros y abordar la atención a personas con discapacidad, tema recurrente en los reclamos recibidos por la Defensoría.

Finalmente, López pidió que se definan con claridad aspectos como gratuidades, cobro de multas y compensaciones en el pliego. “Es esencial que el servicio se diseñe pensando en las necesidades reales de los usuarios, para que sea eficiente y elegido por toda la ciudadanía”, concluyó.