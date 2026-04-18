Nogoyá.- Comenzó ayer la vigésima segunda edición de la Expo Provincial de la Leche y la décimo tercera Expo Jersey Entrerriana, la que cuenta con exposición comercial, industrial y ganadera, charlas y capacitaciones. En la jornada de este sábado se llevarán adelante las rondas de negocios, jura de animales, remate, peña, concurso juvenil, ferias y espectáculos musicales en vivo, en una propuesta que convoca a productores, instituciones y familias de toda la región.

Durante la semana, la Expo Leche marcó su inicio informal con la llegada del primer ejemplar que participará del concurso de razas. En esta ocasión fue Coweil la primera vaca en llegar al evento. “Viene desde Morteros, provincia de Córdoba, representando a la cabaña “Mundo Gen”, con más de 50 años de trayectoria en la producción de genética de la raza Holando Argentino”, anunció en su momento el intendente Bernardo Schneider.

En el día de ayer, se realizó el corte de cintas que dio apertura a la muestra con la presencia del Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien además recorrió con el intendente las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos

En tanto, en horas cercanas al mediodía se hizo presente el Gobernador Rogelio Frigerio, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, quienes recorrieron la muestra y participaron de un sentido homenaje al dirigente y ex legislador Jorge Chemes, que falleciera el pasado 22 de febrero, siendo el actual titular del Ente Región Centro.

Eventos musicales y atractivos

Debido a las lluvias del miércoles que afectaron los caminos rurales se debió reprogramar el remate exclusivo de razas lecheras con más de 300 cabezas, el que se llevará adelante el próximo 25 de abril a las 14.30 en la Sociedad Rural. Lo que se realizará con normalidad será la jura de animales a las 12 horas y el primer concurso de quesos en horas de la tarde.

En materia musical, la actividad en el escenario comenzará a partir de las 16:00 horas. La apertura de la jornada estará a cargo de la banda nogoyaense Patota, seguido por la fuerza del folclore de Lucho Quiñones y la voz de la entrerriana María Cuevas. La tarde continuará con los sonidos litoraleños de Litoral Pyahú, para cerrar el primer gran bloque de shows con el sello tropical de Daniela y el Ritmo.

El día domingo, el inicio de los espectáculos está previsto para las 16:15 horas. En esta jornada se presentará el nogoyaense Mariano Albornoz, las jóvenes y talentosas revelaciones folclóricas de Sofía Drei, y Agustina Gauna. El cierre de la cartelera oficial estará a cargo de Germán Andrés, ex vocalista del Grupo Trinidad.

Las entradas generales tienen un valor de $4.000, mientras que jubilados abonarán solamente $2.000. Como ocurre habitualmente, personas con discapacidad, ingresarán gratis con un acompañante, presentando el CUD.