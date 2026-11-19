La crecida del río Paraná genera preocupación en la comunidad de Las Cuevas, departamento Diamante, donde el avance del agua provocó el corte del camino costero hacia Las Masitas y obligó a varias familias a autoevacuarse.

La situación también afecta la actividad cotidiana de los habitantes de la zona. Uno de los puntos de mayor preocupación es el acceso de los alumnos a la Escuela NINA N° 39 «General Francisco Ramírez», quienes deben atravesar sectores complicados para llegar al establecimiento.

A las dificultades por el anegamiento se suma el riesgo de encontrar víboras en caminos, viviendas y zonas elevadas. Estos animales se desplazan hacia lugares más altos para refugiarse ante el avance del agua.

Una campaña para ayudar a los alumnos

Frente a este escenario, la comunidad educativa de la Escuela NINA N° 39 puso en marcha una campaña urgente para reunir botas de goma destinadas a los niños que concurren al establecimiento.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la directora, Natalia Ardaist, al teléfono 343 471-4231, para coordinar la entrega de las donaciones. La iniciativa busca brindar mayor protección a los estudiantes que deben transitar por sectores afectados por la creciente.

Familias dejan las islas y evacúan la producción

La presidenta comunal de Las Cuevas, Susana Solís, manifestó al programa Mirada Profunda su preocupación por la rapidez con la que avanza el río. Según indicó, la situación obligó a familias a retirarse de las islas y a evacuar la producción para evitar mayores pérdidas.

La creciente también afecta a otras localidades entrerrianas ubicadas sobre el río Paraná, donde se registran niveles elevados y se desarrollan operativos preventivos y de asistencia.

En Las Cuevas, el avance del agua mantiene en alerta a los pobladores, que deben reorganizar sus actividades y abandonar temporalmente algunos sectores para resguardar a sus familias y bienes.