Desde este miércoles y hasta el domingo, la Paraná vive uno de los eventos más convocantes del fin de semana largo con la inauguración de la tradicional Feria de Semana Santa en la zona de la Costanera. Organizada por la Municipalidad, la propuesta reúne a más de 250 artesanos y emprendedores, junto a una variada oferta gastronómica y artística.

La feria funcionará todos los días de 10 a 22 horas y forma parte de una agenda integral de actividades pensadas para potenciar el turismo y el desarrollo económico local, tanto para residentes como para visitantes que llegan a la capital entrerriana.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la relevancia del evento al señalar que se trata de “una iniciativa muy esperada por los emprendedores y artesanos”, y la definió como “un hito en la política de comercialización activa de la gestión de Rosario Romero”.

Producción local y propuestas para todos los gustos

En esta edición, la feria cuenta con la participación de más de 250 expositores, entre artesanos y emprendedores, además de un patio gastronómico integrado por 20 productores locales. Allí, el pescado ocupa un lugar destacado en la oferta culinaria, en sintonía con las традиciones de Semana Santa.

Además, el evento suma espectáculos en vivo que acompañarán los momentos de almuerzo y cena, junto con una propuesta participativa de micrófono libre, que invita al público a sumarse y ser parte de la experiencia.

Desde la organización también llevaron tranquilidad ante posibles condiciones climáticas adversas, al remarcar que los stands cuentan con carpas cerradas que permiten recorrer la feria incluso en caso de lluvias.

Expectativas positivas entre los emprendedores

Los protagonistas del evento también expresaron entusiasmo por la convocatoria. Marisa Borgetto, integrante del taller Manos Creativas de la Asociación Civil Gormar, destacó la importancia de participar por primera vez en la feria.

“Las expectativas están puestas porque tenemos muy buenas referencias de años anteriores. Estamos súper contentas y esperamos que la gente nos visite”, señaló.

Asimismo, remarcó el valor de estos espacios para visibilizar el trabajo del sector: “Es una oportunidad para que vecinos y turistas recorran la feria y acompañen a los emprendedores locales. Muchas veces no tenemos la posibilidad de mostrar nuestros productos, y estos eventos permiten que se nos conozca incluso a nivel nacional”.

Con una propuesta que combina producción local, gastronomía y espectáculos, la Feria de Semana Santa se consolida como uno de los principales atractivos del calendario turístico de Paraná durante el fin de semana largo.