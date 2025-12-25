La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador entrerriano Edgardo Kueider y de su entonces secretaria, Iara Guinsel, y confirmó que la causa en su contra será elevada a juicio oral, previsto para abril de 2026. La decisión ratifica el proceso judicial por el presunto delito de contrabando de divisas, a doce meses de la detención del exlegislador en la triple frontera.

El fallo fue adoptado por los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes consideraron que el recurso interpuesto no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva. Según el criterio del Máximo Tribunal, la defensa intentó someter a revisión la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay, así como obtener el sobreseimiento definitivo de los imputados, a través de una figura legal inexistente en el ordenamiento procesal.

En ese sentido, los magistrados advirtieron que habilitar la apelación en los términos solicitados podría derivar en un uso abusivo de las herramientas procesales y afectar el normal desarrollo de la causa. Con esos argumentos, la Corte confirmó la validez del proceso y despejó el camino hacia el juicio oral.

El planteo de la defensa, encabezada por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, ya había sido rechazado previamente por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos. Esa decisión fue luego ratificada por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado, antes de llegar a la instancia de la Corte Suprema.

Kueider fue detenido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguazú con Ciudad del Este. Durante un control realizado por agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, se encontraron más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos, distribuidos en bolsos y compartimentos de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba.

Al no haber sido declaradas las sumas transportadas, la fiscalía paraguaya imputó al exsenador por contrabando de divisas. Con el reciente fallo de la Corte Suprema, la causa quedó firme y Kueider deberá enfrentar el juicio oral en Paraguay, en un proceso que promete tener impacto político y judicial tanto a nivel local como regional.